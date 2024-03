Gruba zadyma w ekstraklasie. Wściekli kibice weszli do szatni

To mógł być mecz na przełamanie Korony Kielce. Niewiele brakowało, aby odniosła pierwsze od 12 lutego zwycięstwo i "uciekła" od strefy spadkowej. Ale nie udało się. Goście dwukrotnie pokonali Xaviera Dziekońskiego w drugiej odsłonie i finalnie spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2. I choć mecz był bardzo interesujący, to do ciekawszych zdarzeń doszło po jego zakończeniu, ponieważ piłkarze Kamila Kuzery nie podziękowali kibicom za doping.

Potężna burza po meczu Korony Kielce. Kibice nie wytrzymali

Tuż po ostatnim gwizdku arbitra dziennikarz Radia eM Kielce oraz regionalnego oddziału TVP Mateusz Żelazny poinformował, że sfrustrowani takim zachowaniem zawodników kibice podjęli radykalne działania. "Po meczu piłkarze nie podeszli pod kielecki młyn. Skończyło się to odśpiewaniem "Korona to my" - napisał. Dodatkowo zdradził, że fanatycy postanowili udać się do szatni, przez co opóźniona została pomeczowa konferencja prasowa z udziałem trenera Kuzery.

Portal "Weszło" potwierdził tę informację, natomiast zaznaczył, że nie doszło do żadnych "skandalicznych scen (rękoczynów czy oburzających wyzwisk)". Mimo to kibice w komentarzach wydali wyrok na piłkarzy.

Podczas konferencji prasowej krótko głos w tej sprawie zabrał trener Kamil Kuzera. - Chciałem przeprosić kibiców za zaistniałą sytuację. Nie będę tego głębiej komentował - oznajmił. Bardzo szybko na całe zdarzenie zareagował również prezes Łukasz Jabłoński, który słynie z bardzo dobrych stosunków z fanami.

"Dzisiejsza sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca, nigdy! Spotkałem się z Radą Drużyny i w dosadny sposób wyraziłem swoją 'opinię'. Nie interesowało mnie tłumaczenie, bo na to nie ma wytłumaczenia! Zawsze mogliśmy liczyć na Wasz doping i wsparcie, zawsze! Jestem tu tylko 3 lata, wystarczająco, żeby mieć świadomość, jak wiele ten Klub Wam zawdzięcza! Czekam teraz na ruch piłkarzy!" - podsumował.

Tuż po jego wpisie stanowczy post zamieszczono również w mediach społecznościowych klubu. "Byliście, jesteście i zawsze będziecie naszym Dwunastym Zawodnikiem. Jesteśmy wdzięczni za to, że możemy na Was liczyć w lepszych i gorszych momentach. Nigdy nas nie zawiedliście. Korona to Wy, a my zawsze powinniśmy o tym pamiętać!" - podsumowano.

Trzeba zatem oczekiwać teraz, jak napisał prezes: na ruch piłkarzy. Niedzielny remis pozwolił Koronie wyprzedzić Puszczę Niepołomice w ligowej tabeli i zajmuje ona obecnie 15. miejsce z dorobkiem 24 pkt. Najbliższe spotkanie rozegra w poniedziałek 1 kwietnia, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Widzewem Łódź. Podczas tego starcia na ławce rezerwowych zabraknie trenera Kuzery, który w meczu z Pogonią otrzymał żółtą kartkę.