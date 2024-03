Zniszczoł przeskoczył skocznię i uratował honor Polaków. Oto wyniki finałowego konkursu Raw Air

W niedzielne przed południem rozegrano pierwszy, jednoseryjny konkurs, który wygrał Stefan Kraft i zapewnił sobie zwycięstwo w Pucharze Świata. Najlepszy z Polaków był 10. Aleksander Zniszczoł. O godzinie 15:30 rozpoczął się niecodzienny konkurs, w którym zobaczyliśmy trzy serie. W pierwszej z nich wystąpić miała czołowa trzydziestka cyklu Raw Air, w drugiej dwudziestu najlepszych zawodników I serii, a w trzeciej najlepsza dziesiątka II serii.

Aleksander Zniszczoł pobił rekord życiowy i wskoczył do czołówki. Daniel Huber najlepszy w Vikersund

Zawody dla Polaków rozpoczęły się po prostu dramatycznie. Pierwszy z Biało-Czerwonych Kamil Stoch wzbił się w powietrze i...klapnął na 105. metrze. Finalnie dało mu to ostatnie, 30. miejsce ze stratą aż 25 pkt do kolejnego z rywali. Następni Polacy wcale nie spisywali się lepiej. Najpierw Dawid Kubacki lądował na 146. metrze i zajął 28. miejsce, a Piotr Żyła skokiem na 168 metrów zapewnił sobie 26. lokatę. Cała trójka do kolejnej serii nie weszła.

Honor Biało-Czerwonych ratował tylko Aleksander Zniszczoł, który w pierwszej serii lądował na 243. metrze po pięknym locie. To trzy metry dalej niż wynosi rozmiar skoczni. Rekord życiowy zapewnił liderowi polskich skoczków czwartą lokatę. Na pierwszym miejscu plasował się Daniel Huber, a za nim byli Stefan Kraft i Domen Prevc.

Na początku drugiej serii organizatorzy musieli na chwilę wstrzymać skakanie z powodu kiepskich warunków atmosferycznych. Na szczęście przy locie Zniszczoła warunki uspokoiły się i pozwoliły Polakowi uzyskać 217,5 metra. Dzięki temu 30-latek zajmował szóste miejsce, a prowadzeniu pozostał Huber przed Kraftem i Domenem Prevcem.

Przed trzecią serią jury zdecydowało o podwyższeniu belki startowej na 13. z powodu odczuwalnych podmuchów wiatru w plecy zawodników. Sędziowie szybko wycofali się jednak z tego pomysłu po dobrych skokach, a to i tak nie przeszkodziło Peterovi Prevcowi uzyskać 243,5 metra. Aleksander Zniszczoł lądował bliżej, bo na 220. metrze, co finalnie dało mu siódmą lokatę. Zawody wygrał Daniel Hubert, a za nim uplasował się Stefan Kraft, który wygrał cały cykl Raw Air, a trzeci był Timi Zajc.

Wyniki trzyseryjnego konkursu PŚ w Vikersund w cyklu Raw Air: