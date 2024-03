Włosi odpalili bombę. Tak, to o Szymańskim. "Idealny następca"

Chociaż do zakończenia sezonu jeszcze trochę czasu, to regularnie pojawiają się plotki nt. przyszłości Sebastiana Szymańskiego. Reprezentant Polski latem ubiegłego roku dołączył do Fenerbahce i wszystko wskazuje na to, że po roku gry w Stambule trafi do nowego klubu. Szymański spisuje się znakomicie w Turcji i pozostaje pytanie, do którego dużego klubu z Europy trafi latem bieżącego roku.

Szymański był wcześniej łączony m.in. z Tottenhamem, AC Milanem, czy Manchesterem United. W ostatnich dniach pojawiło się za to coraz więcej doniesień nt. potencjalnych przenosin pomocnika do Napoli. Nowe informacje w tej sprawie przekazał portal CalcioMercato.

Sebastian Szymański jest doceniany przez Napoli za swoją uniwersalność

W serwisie czytamy, że Napoli chce jak najlepiej zakończyć obecny sezon i pożegnać Piotra Zielińskiego, który na zasadzie wolnego transferu przeniesie się do Interu Mediolan. Odejście Zielińskiego ma być końcem jednej ery, a początkiem nowej. A w tej nowej: "Napoli znalazło idealnego następcę Zielińskiego w postaci Sebastiana Szymańskiego" - ogłosiło CalcioMercato.

Włosi zwracają uwagę na to, że Szymański jest liderem Fenerbahce, w którym może grać na kilku pozycjach w środku pola, a przy tym "strzela jak napastnik". Dodano, że 24-latek jest świadomy zainteresowania ze strony Napoli, którego wysłannicy z trybun oglądali ostatni mecz Fenerbahce przeciwko Hataysporowi. CalcioMercato konkluduje, że Sebastian Szymański wyceniany jest na 25 milionów euro i tyle może być zmuszone wyłożyć Napoli, jeśli chce sprowadzić do siebie pomocnika.

W obecnym sezonie Sebastian Szymański strzelił 12 bramek i zanotował 14 asyst w 42 meczach dla Fenerbahce we wszystkich rozgrywkach.