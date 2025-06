Tylko u nas Cały świat pozna prawdę o rywalce Szeremety. Trener ogłasza

World Boxing, czyli nowa federacja pięściarska uznawana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ogłosiła wprowadzenie testów na płeć. - W końcu - komentuje dla Sport.pl Tomasz Dylak, trener m.in. Julii Szeremety. Polka wywalczyła srebrny medal igrzysk, kiedy to przegrała w finale z Lin Yu-Ting, co do której podnoszono wątpliwości, czy jest kobietą.