Nowe informacje ws. transferu Szymańskiego. "Opcja, której nie można przeoczyć"

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu, kiedy Sebastian Szymański postanowił odejść z Feyenoordu i przenieść się do Fenerbahce, wydawało się, że jest to krok w tył w jego karierze. Okazało się jednak inaczej, ponieważ doskonale odnalazł się w nowym otoczeniu i stał się gwiazdą zespołu. Wszystko wskazuje na to, że wskutek świetnej formy stanie się niebawem bohaterem hitowego transferu.

Nowe informacje ws. Szymańskiego. "Opcja, której nie można przeoczyć"

Reprezentant Polski nie dość, że trafił na listę życzeń Manchesteru United, Arsenalu i Tottenhamu, to wzbudza duże zainteresowań wśród klubów Serie A. Rzekomo najbardziej zdeterminowani są działacze SSC Napoli, o czym ostatnio pisali włoscy dziennikarze. Problem polegał jednak na tym, że ich zdaniem Polak miałby zastąpić... Victora Osimhena, czyli nigeryjskiego napastnika.

Portal TuttoMercatoWeb przekazał za to w niedzielę dużo wiarygodniejsze informacje, ponieważ uważa, że władze klubu szukają następcy Piotra Zielińskiego, który po sezonie przeniesie się do Interu, i profil Szymańskiego bardzo im odpowiada. Są nawet gotowi zapłacić za niego 20 milionów euro. "Umiejętności zademonstrował już w zeszłym roku, kiedy nosił koszulkę Feyenoordu. Krótko mówiąc, opcja, której nie można przeoczyć" - czytamy.

Gdyby tego było mało, to SSC Napoli jest również zdecydowane, aby sprowadzić do drużyny Jonathana Davida, który miałby zostać następcą właśnie Osimhena. Choć Kanadyjczyk spisuje się obecnie nieco gorzej niż w poprzednich rozgrywkach, to niewątpliwie byłby dużym wzmocnieniem ataku. "Jego cechy nie podlegają dyskusji. Napoli znajduje się przy okienku, ale jest gotowe zwiększyć presję" - napisano.

Sebastian Szymański zanotował już w tym sezonie Super Lig dziewięć trafień i osiem asyst. Po 28. kolejkach jego zespół zajmuje pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 73 pkt, tracąc dwa punkty do liderującego Galatasaray. Najbliższe ligowe starcie rozegra w niedzielę 10 marca, kiedy na własnym stadionie zagra z Pendiksporem.