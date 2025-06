Barcelona złożyła ofertę za gwiazdę. Jest odpowiedź!

Pewne jest, że FC Barcelona potrzebuje nowego skrzydłowego. Tym bardziej w sytuacji, kiedy pozbywa się Ansu Fatiego, który i tak grał niewiele. Na lewym skrzydle zostałby wtedy do gry głównie Raphinha. Ferran Torres również może występować na tej pozycji, ale w tym sezonie częściej pełnił rolę napastnika, zmiennika Roberta Lewandowskiego.

Barcelona chce gwiazdę Liverpoolu. Pierwsza propozycja odrzucona

Barcelona domyka kwestię obsady bramki i jest bardzo blisko zakontraktowania Joana Garcii z Espanyolu. Walczy też o nowego ofensywnego zawodnika. Priorytetem jest dla niej ściągnięcie Luisa Diaza. Rozmawiała już z piłkarzem i jego otoczeniem. Kolumbijczyk jest zainteresowany zmianą klubu. Ale transfer na razie blokuje jego dotychczasowy pracodawca, Liverpool.

Według informacji Davida Ornsteina z "The Athletic" Barcelona złożyła mistrzowi Anglii pierwszą ofertę za Diaza i została ona odrzucona. Nie wiadomo, ile "Blaugrana" proponowała. W tym momencie stanowisko "The Reds" jest jednoznaczne - Kolumbijczyk nie jest na sprzedaż. Ale w Barcelonie postrzegają to jako element negocjacji i próba podbicia ceny za piłkarza.

Z jednej strony należy rozumieć podejście Liverpoolu. Arne Slot postrzega Kolumbijczyka jako istotną postać składu i widzi go w swoich planach na przyszły sezon. Z drugiej "The Reds" mogą chcieć zarobić na sprzedaży piłkarza jak najwięcej. Było zainteresowanie ze strony Manchesteru City i Al Hilal, a najbliższe okno transferowe to może być ostatnia szansa, by sprzedać Diaza za kilkadziesiąt milionów euro.

Diaz ma ważny kontrakt z Liverpoolem do końca czerwca 2027 r. i w tym momencie przedłużenie go wydaje się mało prawdopodobne. Mówi się, że oferta na poziomie 80-85 mln euro byłaby zadowalająca dla Liverpoolu. Jeśli nie pojawi się latem żadna dobra propozycja, Diaz zostanie na Anfield, wypełni kontrakt i odejdzie na zasadzie wolnego transferu.

"Marca" przekonuje, że Barcelona jest spokojna i ma zamiar kontynuować rozmowy z LFC. W stolicy Katalonii zdają sobie sprawę, że Anglicy potrafią prowadzić twarde negocjacje. Ale Hansiemu Flickowi zależy na jak najszybszym zamknięciu rozmów. Chciałby mieć gotową kadrę już na 13 lipca.

W tym sezonie Luis Diaz strzelił 17 goli i zanotował osiem asyst w 50 meczach dla Liverpoolu. Transfermarkt wycenia Kolumbijczyka na 70 mln euro.