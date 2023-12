Media: Kolejny gigant chce Kiwiora! "Idealny. Lider w defensywie"

Jakub Kiwior nie może liczyć na regularne występy w barwach Arsenalu. W związku z tym w mediach regularnie pojawiają się plotki o możliwej zmianie klubu po to, by Polak grał regularnie w drugiej części sezonu. Kiwior jest głównie łączony z powrotem do Włoch, gdzie chętnie w swoich szeregach widziałoby go kilka klubów. Z najnowszych doniesień "La Gazzetty dello Sport" wynika, że chce go mistrz kraju.

