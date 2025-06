Ależ sensacja. To już koniec. Gigant odpada z KMŚ!

Klubowe Mistrzostwa Świata, które w tym roku odbywają się w Stanach Zjednoczonych w zmienionej formule (po raz pierwszy w turnieju biorą udział aż 32 drużyny), wkraczają w ostatnią kolejkę fazy grupowej. W poniedziałek poznaliśmy pierwsze rozstrzygnięcia. Znamy zespoły z grupy B, które awansowały do fazy pucharowej. Wiemy też, kto pożegnał się z turniejem.

Atletico odpada z KMŚ. Sensacja!

Przed rozpoczęciem zmagań w USA wydawało się, że PSG i Atletico Madryt to murowani faworyci do awansu. Po dwóch kolejkach sytuacja jednak kształtowała się następująco. Z kompletem punktów pierwsze miejsce zajmowało Botafogo, drudzy byli paryżanie, a trzeci madrytczycy - obie drużyny do tej pory wygrały po jednym meczu. Seattle Sounders okupowało ostatnią pozycję - mają na koncie dwie porażki.

W poniedziałkowy wieczór oba mecze w grupie B rozpoczynały się o tej samej porze. O 21 czasu polskiego grający u siebie piłkarze Seattle Sounders podejmowali PSG, a w Los Angeles doszło do starcia Atletico z Botafogo.

Na pierwszego gola wieczoru trzeba było czekać stosunkowo długo - do 35. minuty meczu w Seattle. Wówczas piłka spadła przed pole karne pod nogi Vitinhii, który uderzył technicznie, a po drodze trafił... w plecy Chwiczy Kwaracchelii. Bramkarz gospodarzy został zmylony i zdobywcy Ligi Mistrzów UEFA objęli prowadzenie. W tym samym czasie wyborną szansę na otworzenie wyniku w drugim meczu miał Julian Alvarez, ale w dobrej sytuacji uderzył obok bramki.

Po zmianie stron ponownie zobaczyliśmy gola na stadionie w Seattle. Wygraną PSG przypieczętował Achraf Hakimi. Podopieczni Luisa Enrique wygrali 2:0 i dzięki temu awansowali do kolejnej rundy.

Mecz w Los Angeles zakończył się skromnym zwycięstwem Atletico. Do siatki w 87. minucie spotkania strzałem lewą nogą trafił Antoine Griezmann, ale była to pożegnalna wygrana dla drużyny Diego Simeone.

Takie wyniki oznaczają, że w dalszej fazie turnieju zobaczymy Botafogo i Paris Saint-Germain. Z USA żegnają się za to Atletico Madryt i Seattle Sounders.

Tabela grupy B KMŚ:

1. Paris Saint-Germain - 3 mecze, 6 punktów, bramki: 6:1

2. Botafogo - 3 mecze, 6 punktów, bramki: 3:2

3. Atletico Madryt - 3 mecze, 6 punktów, bramki: 4:5

4. Seattle Sounders - 3 mecze, 0 punktów, bramki: 2:7

Seattle Sounders 0:2 Paris Saint-Germain (0:1)

Gole: Chwicza Kwaracchelia ' 35, Achraf Hakimi' 66

Chwicza Kwaracchelia ' 35, Achraf Hakimi' 66 Seattle: Frei (gk) - Tolo, Bell (71' Minoungou), Alex Roldan, Ragen - Cristian Roldan, Rusnak (71' Leyva) , Vargas (87' Morris) - Ferreira (57' Musovski), Rothrock, Kent (57' Kossa-Rienzi)

Frei (gk) - Tolo, Bell (71' Minoungou), Alex Roldan, Ragen - Cristian Roldan, Rusnak (71' Leyva) , Vargas (87' Morris) - Ferreira (57' Musovski), Rothrock, Kent (57' Kossa-Rienzi) trener: Brian Schmetzer

Brian Schmetzer PSG: Donnarumma (gk) - Hakimi, Marquinhos (k), Pacho, Mendes - Neves (64' Zaire-Emery), Vitinha, Ruiz - Doue (82' Mbaye), Mayulu (77' Ramos), Kwaracchelia (64' Barcola)

Donnarumma (gk) - Hakimi, Marquinhos (k), Pacho, Mendes - Neves (64' Zaire-Emery), Vitinha, Ruiz - Doue (82' Mbaye), Mayulu (77' Ramos), Kwaracchelia (64' Barcola) trener: Luis Enrique





Luis Enrique Atletico Madryt 1:0 Botafogo (0:0)

Gole: Antoine Griezmann' 87

Antoine Griezmann' 87 Atletico: Oblak (gk) (k) - Lenglet, Le Normand, Galan - Giuliano Simeone (59' Correa), de Paul (65' Koke), Barrios (84' Molina), Gallagher (46' Griezmann), Llorente - Sorloth (84' Samuel Lino), Alvarez

Oblak (gk) (k) - Lenglet, Le Normand, Galan - Giuliano Simeone (59' Correa), de Paul (65' Koke), Barrios (84' Molina), Gallagher (46' Griezmann), Llorente - Sorloth (84' Samuel Lino), Alvarez trener: Diego Simeone

Diego Simeone Botafogo: John (gk) - Vitinho (74' Ponte), Cunha, Barboza, Alex Telles (65' Cuiabano) - Savarino (65' Montoro), Freitas (k), Allan (59' Newton), Gregore - Artur (74' Rodriguez), Igor Jesus

John (gk) - Vitinho (74' Ponte), Cunha, Barboza, Alex Telles (65' Cuiabano) - Savarino (65' Montoro), Freitas (k), Allan (59' Newton), Gregore - Artur (74' Rodriguez), Igor Jesus trener: Renato Paiva

W nocy z poniedziałku na wtorek poznamy rozstrzygnięcia w grupie A. O 3:00 rozegrane zostaną mecze FC Porto z Al-Ahly, a także Interu Miami z Palmeirasem.

Klubowe Mistrzostwa Świata potrwają do 13 lipca.