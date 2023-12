"Bycie bramkarzem PSG to jest najtrudniejszy zawód na świecie"

Gianluigi Donnarumma nie jest w tym sezonie najpewniejszym punktem Paris Saint-Germain. Mimo to paryżanie prowadzą w Ligue 1 i mają drugą najlepszą defensywę w lidze. Sam widzi zmiany w swoim sposobie i stylu gry, co poniekąd jest wymagane przez taktykę narzuconą przez trenera Luisa Enrique. Włoski golkiper nie ukrywa, że trochę musiało mu zająć przyzwyczajenie się do nowych wymagań Hiszpana.

3 Fot. Antonio Calanni / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl