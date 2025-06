Tak Hiszpanie ocenili Marciniaka po tym, jak ukarał Messiego na KMŚ

Szymon Marciniak został oddelegowany przez FIFA na Klubowe Mistrzostwa Świata 2025. I już we wtorkową noc zadebiutował na murawie. Poprowadził mecz Interu Miami z Palmeiras w ostatniej kolejce fazy grupowej, który zakończył się remisem 2:2. Obie ekipy awansowały na kolejny szczebel rozgrywek, więc teoretycznie wszyscy powinni być szczęśliwi. W Brazylii jednak zawrzało w sprawie polskiego sędziego. Uznano, że nie podyktował rzutu karnego Palmeiras, a ten rzekomo się należał. Ba, oskarżono nawet 44-latka, że pomaga Leo Messiemu. "To skandal", "Kontrowersje wybuchają! (...) Ogromny błąd czy coś więcej?" - pisali rozwścieczeni internauci w Brazylii.

Hiszpanie ocenili pracę Marciniaka na KMŚ. "Jeden z najlepszych"

Nie wszyscy byli tak krytyczni dla pracy Marciniaka. Ba, wiele osób uznało, że podołał wyzwaniu i odpowiednio poprowadził spotkanie. Takie zdanie wyraziła hiszpańska "Marca". Co więcej, w opinii redakcji Polak zaliczył wręcz nieskazitelny występ. "Szymon Marciniak był odpowiedzialny za to spotkanie. Polski sędzia, który poprowadził również finał mundialu 2022 w Katarze, po raz kolejny stanął naprzeciw Leo Messiego. Arbiter zaprezentował się bardzo godnie pochwały, nie zrażając się nikim. Pokazał nawet żółtą kartkę argentyńskiej gwieździe za zablokowanie kontrataku" - czytamy.

"Marciniak pokazał, że jest obecnie jednym z najlepszych sędziów" - dodawali dziennikarze. Podobne zdanie w sprawie wyraził polski ekspert piłkarski Janusz Michallik. "Prawie idealny plan taktyczny Javiera Mascherano i Interu Miami. Paulinho zrobił różnicę dla Palmeiras, kiedy wszedł na boisko. Idealna postawa Szymona Marciniaka. Najlepszy sędzia. Co za turniej!!!" - pisał na X.

Szymon Marciniak wybrankiem FIFA?

Mimo zastrzeżeń Brazylijczyków, co do pracy Marciniaka, ten powinien pojawić się w kolejnych spotkaniach KMŚ. TVP Sport pisało, że Polak znalazł się w trzeciej kategorii sędziowskiej, być może jako jedyny. Co to oznacza? Może sędziować mecze w grupie i w fazie play-off. Tak więc powinniśmy zobaczyć naszego rodaka na kolejnym etapie rywalizacji. Turniej potrwa do 13 lipca. Tytułu broni Manchester City.