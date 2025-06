Grbić mówi wprost: Jesteśmy praktycznie pewni, że to coś poważnego

Polscy siatkarze rozpoczną w środę drugi w tym roku turniej Ligi Narodów. Niestety tuż przed wylotem do amerykańskiego Chicago z naszego obozu nadciągnęły niepokojące wieści. - Przygotowujący się do startu w drugim turnieju Siatkarskiej Ligi Narodów, w Chicago (USA), Rafał Szymura doznał kontuzji lewego kolana. Zawodnik wraca do kraju, gdzie przejdzie badania, a na jego miejsce do składu dołączy Aleksander Śliwka - podał w niedzielę Polski Związek Piłki Siatkowej w mediach społecznościowych. Na temat tego osłabienia wypowiedział się już trener polskiej kadry - Nikola Grbić.

Reprezentacja Polski traci siatkarza. Grbić alarmuje: "Jesteśmy praktycznie pewni"

O uraz Szymury szkoleniowiec pytany był podczas wywiadu dla Polsatu Sport. - Najbardziej boli to, że ta kontuzja przytrafiła się na stosunkowo luźnym treningu, w trakcie wykonywania względnie prostego ćwiczenia. Na razie nie znamy dokładnej diagnozy, ale jesteśmy praktycznie pewni, że to coś poważnego - przekazał.

W Chicago zawodnika ZAKSY Kędzierzyn-Koźle zastąpi Aleksander Śliwka. Poza nim trener Nikola Grbić na pozycji przyjmującego będzie mógł skorzystać z Artura Szalpuka, Kamila Semeniuka i Michała Gierżota. - Będziemy dysponowali czwórką przyjmujących, więc jego nieobecność raczej nie przysporzy nam wielu problemów, ale najważniejsze jest zdrowie zawodnika i to, by nie musiał poddawać się operacji. Oby skończyło się na 2-3 tygodniach przerwy i powrocie do treningów - zaznaczył Grbić.

Grbić ocenił rywali w Lidze Narodów. Ten mecz będzie kluczowy

Naszymi przeciwnikami w Lidze Narodów będą w tym tygodniu kolejno: Włochy, Kanada, USA i Brazylia. Co na ich temat sądzi nasz szkoleniowiec? - Jeżeli miałbym wskazać najtrudniejszego przeciwnika, to wybrałbym Włochów, z którymi zagramy pierwszy mecz. To spotkanie pokaże nam miejsce, w którym obecnie się znajdujemy oraz pozwoli nabrać rozpędu. Pozostałe mecze również będą wymagające - ocenił.

Pierwszy mecz w ramach turnieju Ligi Narodów w Chicago Polacy rozegrają w środę 25 czerwca przeciwko reprezentacji Włoch. Początek o godz. 19:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.