Był gwiazdą Ekstraklasy i reprezentantem Polski. Wylądował w III lidze

Jakub Świerczok nie może zaliczyć ostatnich lat do udanych. Kariera napastnika, który zaliczył nawet występ na mistrzostwach Europy, znalazła się na zakręcie, gdy w 2022 roku został zawieszony na cztery lata za doping. Jego dyskwalifikacja została w końcu anulowana a on trafił do japońskiej Omiyi Ardija, która walczyła o utrzymanie w drugiej lidze. Teraz pewny stał się jego zjazd do trzeciej ligi.

3 Fot. Kirill Kudryavtsev / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl