Szczęsny czy Garcia? W Barcelonie już wszystko jasne ws. bramkarza nr 1

Przed FC Barceloną spore zmiany. Do roszad dojdzie m.in. w bramce. W piątek oficjalnie potwierdzono transfer Joana Garcii z Espanyolu. I zdaniem mediów, to właśnie on ma być pierwszym wyborem Hansiego Flicka w kolejnym sezonie. Zmiennikiem będzie Wojciech Szczęsny. A co z Markiem-Andre ter Stegenem i Inakim Peną? Najpewniej będą musieli poszukać sobie nowego pracodawcy, jeśli chcą regularnie grać. I wydaje się, że takie decyzje personalne trenera wcale nie są na wyrost. Ba, mogą być strzałem w "10".

Te statystyki mówią jedno. Joan Garcia lepszy od Wojciecha Szczęsnego i spółki

Kataloński "Sport" przedstawił kilka ważnych statystyk minionego sezonu, które pokazują, że sprowadzenie Garcii do Barcelony było dobrym ruchem. Młody Hiszpan przewyższył w kilku aspektach obecnych golkiperów Flicka. "Garcia wygrywa (prawie) wszystkie porównania. W minionym sezonie wyprzedził wszystkich bramkarzy Barcelony" - piszą dziennikarze. O jakich statystykach dokładnie mowa?

Jedną z nich jest procent obron. Ten w przypadku Hiszpana jest na poziomie 74 procent. To więcej niż najlepszy bramkarz Barcelony w tym zestawieniu. A jest nim Szczęsny. Polak może pochwalić się skutecznością na poziomie 64,7 procent. Za jego plecami znaleźli się ter Stegen i Pena, kolejno 64,5 i 63,8 procent.

Kolejną statystyką, w której Garcia wyprzedził bramkarzy Barcelony i to wyraźnie, jest wskaźnik goli, których udało się uniknąć. Jak wyliczono tę statystykę? Odjęto oczekiwaną liczbę straconych bramek od całkowitej liczby wpuszczonych trafień. Hiszpan może pochwalić się wynikiem na plusie, co oznacza, że mniej razy wyciągał piłkę z siatki, niż sugerowały to oczekiwania. To 7,49. Jak donoszą dziennikarze, na plusie był również Szczęsny z wynikiem 1,12. Pozostali golkiperzy Barcelony uzyskali ujemny rezultat. Ter Stegen - 2,06, a Pena - 2,14.

Co dalej ze Szczęsnym? Deco uspokaja

Jak podkreśliła redakcja, to bardzo ważne statystyki. Jeśli Garcia utrzyma ten poziom, to może znacząco pomóc drużynie w walce o kolejne trofea. Oczywiście są również zestawienia, w których Hiszpan wypada gorzej od rywali, jak liczba czystych kont, czy skuteczność dalekich podań.

O tym, czy Garcia faktycznie stanie w bramce Barcelony, przekonamy się już za kilka tygodni. Na przełomie lipca i sierpnia będzie miał okazję do tego, by zadebiutować. Wówczas klub rozegra trzy sparingi w ramach przedsezonowego tournée po Azji. Na treningu z drużyną po raz pierwszy Hiszpan najpewniej pojawi się już 13 lipca.

Garcia związał się z Barceloną sześcioletnim kontraktem. Jeszcze trzy lata obowiązuje umowa ter Stegena, a rok Peni. A co ze Szczęsnym? Polak nie przedłużył współpracy, ale Deco zapewnił, że wkrótce to nastąpi. Czekamy więc na oficjalną informację w sprawie.