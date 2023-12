Oto najlepsi napastnicy świata. Gdzie Lewandowski?

Robert Lewandowski ma za sobą niezbyt udaną rundę jesienną w barwach Barcelony. Co prawda Polak był najskuteczniejszym strzelcem zespołu we wszystkich rozgrywkach, ale miał niepokojące serie meczów bez strzelonego gola. W związku z tym Barcelona postanowiła już w styczniu przyszłego roku sprowadzić Vitora Roque z Athletico Paranaense. A jak Lewandowski wypada na tle innych napastników w 2023 roku?

Lewandowski w czołowej dziesiątce napastników w 2023 roku. Tuż za Kane'em

Międzynarodowe Centrum Nauk Sportowych (CIES Football Observatory) przygotowało zestawienie 10 najlepszych napastników w 2023 roku, opierając się na liczbie rozegranych minut, poziomu sportowego oraz osiąganych rezultatów. W tym zestawieniu znalazło się miejsce dla Roberta Lewandowskiego, który zajął siódme miejsce z 80,6 proc. wynikiem ze wspomnianego algorytmu. Lewandowski zakończył poprzedni sezon z mistrzostwem i Superpucharem Hiszpanii, a w tym sezonie ma dziewięć goli i pięć asyst w 21 meczach we wszystkich rozgrywkach.

W czołowej trójce tego zestawienia znalazł się Erling Haaland z Manchesteru City (92,9 proc.), Antoine Griezmann z Atletico Madryt (90,7 proc.) i Rodrygo z Realu Madryt (85,9 proc.). Zgodnie z wynikami tego algorytmu, przed Lewandowskim znalazł się jeszcze Vinicius Junior z Realu Madryt (81,4 proc.), Lautaro Martinez z Interu Mediolan (81,1 proc.) i Harry Kane z Bayernu Monachium (81,0 proc.). Zgodnie z algorytmem CIES, dziesiątkę zamykają Ollie Watkins z Aston Villi (76,4 proc.), Alvaro Morata z Atletico Madryt (75,9 proc.) i Kylian Mbappe z PSG (75,4 proc.).

TOP 10 najlepszych napastników w 2023 roku wg "CIES Football Observatory":

1. Erling Haaland (Manchester City) - 92,9 proc.

2. Antoine Griezmann (Atletico Madryt) - 90,7 proc.

3. Rodrygo (Real Madryt) - 85,9 proc.

4. Vinicius Junior (Real Madryt) - 81,4 proc.

5. Lautaro Martinez (Inter Mediolan) - 81,1 proc.

6. Harry Kane (Bayern Monachium) - 81,0 proc.

7. Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 80,6 proc.

8. Ollie Watkins (Aston Villa) - 76,4 proc.

9. Alvaro Morata (Atletico Madryt) - 75,9 proc.

10. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) - 75,4 proc.

Barcelona zagra pierwszy ligowy mecz w 2024 roku 4 stycznia, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z Las Palmas. To spotkanie rozpocznie się o godz. 21:30.