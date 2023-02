Rewelacja mundialu "skradnie" piłkarza Hiszpanom? Piłkarz Realu Madryt mówi "tak"

Podczas mundialu w Katarze Maroko zdobyło serca wielu bezstronnych fanów. Marokańczycy jak burza przechodzili przez kolejne przeszkody, aż zatrzymali się dopiero na półfinale, gdzie lepsi okazali się Francuzi. Wygląda jednak na to, że trener Walid Regragui będzie miał niedługo do dyspozycji nowego klasowego piłkarza. Chodzi o Brahima Diaza. - Selekcjoner spotka się z Diazem, by przekonać go do reprezentowania Maroka - donosi "beIN Sports".

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz ocenia pracę sędziów! "Jest to bardzo duże zróżnicowanie sędziowania"

Pomocnik Milanu urodził się 23 lata temu w hiszpańskiej Maladze, ale jego rodzice są pochodzenia marokańskiego, dlatego Diaz posiada dwa paszporty. Przez długi czas wydawało się, że będzie reprezentował Hiszpanie, gdzie grał w wielu drużynach juniorskich. W pierwszym zespole zadebiutował w sierpniu 2021 roku, gdy w sparingu Hiszpanie rozbili Litwinów 4:0, a jednego z goli strzelił właśnie Diaz.

Więcej szans jednak nie otrzymał. Już w styczniu dziennikarz Lino Bacco z "Radia Mars" twierdził, że piłkarz zamierza zmienić reprezentację. A teraz tamte doniesienia potwierdza "beIN Sports". W Maroko nie brakuje uznanych piłkarzy. W kadrze Regraguia występują m.in.: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Bayern), Sofyan Amrabat (Fiorentina), czy Hakim Ziyech (Chelsea).

Skandaliczne spięcie między Lukaku a Barellą. Wszystko uchwyciły kamery [WIDEO]

Kiedy piłkarze mogą zmienić reprezentację?

Kiedyś było tak, że jeśli zawodnik zadebiutował w danej kadrze, to już jej później nie mógł zmienić, ale obecnie przepisy się zmieniły. Dziś piłkarz może zmienić reprezentację, jeśli nie zagrał dla poprzedniej kadry więcej niż trzy mecze o stawkę, przed ukończeniem 21. roku życia. Można też zmienić reprezentacje, jeśli się nie wystąpiło w żadnym z wielkich turniejów (np. mundial lub Euro). Teoretycznie, jeśli miną trzy lata od ostatniego występu w danej kadrze, to zawodnik może jeszcze później próbować zmienić kadrę.

Wróćmy do Diaza, który jest wychowankiem Malagi, ale dość szybko został wyłapany przez skautów Manchesteru City. W pierwszym zespole City rozegrał 15 meczów. Sześć spotkań więcej zaliczył w barwach Realu Madryt, który w 2019 roku zapłacił za niego 17 milionów euro.

Obecnie Diaz występuje na wypożyczeniu w Milanie. Latem będzie musiał wrócić do Madrytu, jeśli mistrzowie Włoch go nie wykupią.

23-latek w Serie A zdołał strzelić cztery gole i zanotował dwie asysty. We wtorek jego bramka zapewniła Milanowi triumf nad Tottenhamem 1:0 w 1/8 finału LM.