"Zamknij się i chodź na dół". Trener Juventusu wziął i wypalił [WIDEO]

Zwycięską bramkę dla Juventusu w 34. minucie zdobył Adrien Rabiot po podaniu Angela Di Marii. Dzięki wygranej plasuje się teraz na dziewiątym miejscu w tabeli z dorobkiem 29 punktów. Juventus byłby wyżej, ale dostał karę w postaci minus 15 punktów, za prowadzenie "niejasnej księgowości". Nawet walka o europejskie puchary wydaje się niemożliwa, a na dodatek styl gry zespołu jest daleki od wymarzonego. Kibice mają już coraz mniej cierpliwości, czego ofiarą po spotkaniu z Fiorentiną padli piłkarze.

Szczęsny TOP. W Serie A nie ma sobie równych

Massimiliano Allegri w słownej potyczce z kibicem. "Zamknij się i chodź na dół!"

Jeden z kibiców na trybunach siedzący blisko strefy dla rezerwowych zaczął gwizdać na Moise Keana i Matii De Sciglio, a w ich obronie stanął Massimiliano Allegri. Szkoleniowiec nie wytrzymał i krzyknął do fana: "Zamknij się i zejdź na dół".

Rozmawiając z telewizją DAZN po meczu, Allegri odniósł się do incydentu. - Byłem zły, bo w trudnych momentach kibice powinni nas wspierać. 90 procent fanów to robi, ale jest też te 10 procent, które wyładowuje swój gniew i frustrację na Moise Keane’a, De Sciglio czy Paredesie. To zawodnicy Juventusu. A mimo to ludzie przychodzą na stadion po to, żeby na nich gwizdać. Myślę, że to brak szacunku dla chłopaków, którzy starają się dawać z siebie wszystko w trudnym momencie. Może następnym razem będzie mniej osób, które postanowią to zakwestionować – skomentował całe zajście.

Kolejny mecz Juventus rozegra w czwartek 16 lutego, a jego rywalem w Lidze Europy będzie francuskie Nantes. Za to w następnym spotkaniu Serie A Juve zmierzy się na wyjeździe ze Spezią, której piłkarzami są Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski i Szymon Żurkowski. Tę rywalizację zaplanowano na niedzielę 19 lutego i godz. 18:00.

