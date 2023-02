Skandaliczne spięcie między Lukaku a Barellą. Wszystko uchwyciły kamery [WIDEO]

- Nie rób tego! Wystarczy tego machania. To nie jest dobre, to obraźliwe - wrzeszczał Romelu Lukaku w stronę Nicolo Barelli w trakcie pierwszej połowy poniedziałkowego meczu Sampdorii z Interem Mediolan w Serie A.

Do zdarzenia doszło po tym, jak włoski pomocnik wyraził niezadowolenie ze złego zagrania jednego z kolegów z drużyny. Znany z wybuchowego charakteru Barella nie pierwszy raz w tym sezonie okazał dezaprobatę poprzez machanie rękoma na boisku.

Zachowanie Włocha nie spodobało się Lukaku. Belgijski napastnik Interu zaczął krzyczeć w stronę kolegi z drużyny i wymownie kręcić palcem. Po zwróceniu uwagi Barelli na jego zachowanie Lukaku obraził Włocha. "Sp******aj, sk*******u" - rzucił, napastnik, co nagrały kamery.

Spięcie między Lukaku i Barellą

Po meczu do sytuacji odniósł się trener Interu - Simone Inzaghi. - Takie rzeczy niestety się dzieją, choć w ogóle nie powinny mieć miejsca. To nie są sceny, które chciałbym oglądać. Dla mnie jednak najważniejsze jest to, że po wszystkim zawodnicy usiedli obok siebie i są dobrymi przyjaciółmi - powiedział Włoch.

Poniedziałkowe spotkanie w Genui zakończyło się niespodziewanym, bezbramkowym remisem. Niespodziewanym, bo Inter to wicelider tabeli, a Sampdoria to przedostatnia drużyna ligi. Zespół Inzaghiego traci już jednak aż 15 punktów do lidera - Napoli - a Sampdorię od bezpiecznego miejsca w tabeli dzieli osiem punktów.

- To niedobry wynik dla nas. Rezultat powinien być inny, zasłużyliśmy na wygraną. Jesteśmy rozczarowani, ale muszę też przyznać, że zagraliśmy przeciwko bardzo dobrze zorganizowanej drużynie. Nie zmienia to faktu, że musimy być lepsi pod bramką przeciwnika - skomentował Inzaghi.