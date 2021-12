To właściwie się nie zdarza! Gol bezpośrednio z rzutu rożnego [WIDEO]

Juventus objął prowadzenie już na początku 8. minuty. Wtedy właśnie sędzia wskazał na rzut rożny. Do piłki podszedł Juan Cuadrado. Ustawił się, a następnie... oddał centrostrzał, który okazał się być efektywnym trafieniem. Bramki bezpośrednio z rzutu rożnego nie są codziennością w piłce nożnej, choć w przeszłości niektórzy piłkarze mieli już okazję zapisać się w statystyce meczowej właśnie w ten sposób.

Piłka dośrodkowana przez Juana Cuadrado przeleciała nad wszystkimi zawodnikami obu zespołów. Nie doskoczył do niej także bramkarz Genoi, Salvatore Sirigu. Finalnie trafiła w dalszy słupek i wpadła do bramki. Niemal identyczne trafienie ma na swoim koncie Thierry Henry. Francuz strzelił gola w ten sposób w czasach gry w New York Red Bull. Wtedy piłka również odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Wideo tego niecodziennego trafienia można obejrzeć poniżej:

Serie A zachwyca pięknymi bramkami. Cuadrado i Calhanoglu strzelają z rzutu rożnego

Dokonali tego tacy piłkarze jak Thierry Henry, David Beckham czy Ronaldinho, a w ostatniej kolejce Serie A wydarzyło się aż dwukrotnie. Juan Cuadrado nie był jedynym piłkarzem w tej kolejce ligi włoskiej, który strzelił gola bezpośrednio z rzutu rożnego. W sobotę dokonał tego Hakan Calhanoglu, w wygranym przez Inter Mediolan meczu z AS Romą (3:0).

Juventus wygrał po golu Cuadrado i Dybali z Genoą 2:0. Trzy punkty w 17. kolejce Serie A pozwoliły zespołowi Massimiliano Allegriego awansować z 8. na 6. miejsce w tabeli (27 pkt), co sprawia, że poza TOP6 znajduje się AS Roma (25 pkt). Juventus traci do lidera AC Milan aż 11 punktów. Genoa znajduje się w dużo gorszej sytuacji. Tylko wygrana w niedzielnym meczu mogła zapewnić ucieczkę ze strefy spadkowej.