Szalony mecz w Serie A. Od 0:3 do 4:3! Czerwona kartka, karny i "dzieło sztuki"

To był jeden z najbardziej szalonych meczów Serie A tego sezonu. Venezia po zaledwie niespełna dwóch kwadransach prowadziła aż 3:0. Bramki zdobyli Pietro Ceccaroni (12.), Domen Crnigoj (19.) oraz Thomas Henry (28.).

"Dzieło sztuki Simeone"

Dwaj strzelcy goli dla gospodarzy nie popisali się za to w drugiej połowie. Najpierw w 52. minucie Thomas Henry trafił do własnej bramki. Dziesięć minut później Pietro Ceccaroni obronił strzał rywala ręką i sędzia podyktował rzut karny. Sprawca zdarzenia otrzymał czerwoną kartkę. "Jedenastkę" wykorzystał Gianluca Caprari. 120 sekund później rewelacyjnie spisujący się w tym sezonie napastnik Giovanni Simeone doprowadził do remisu.

Pięć minut przed końcem meczu ten sam zawodnik zapewnił wygraną Veronie pięknym strzałem z ponad 20 metrów.

- Co za gol, co za mecz. Simeone wrócił w najlepszy możliwy sposób. Nie udało mi się strzelić w trzech meczach z rzędu, ale dziś jest wspaniały w drugiej połowie. Ten napastnik jest wielki. Łapią się za głowę jego koledzy, bo nie wierzą jak to wykończył. To było naprawdę dzieło sztuki. Sergio Romero nie miał absolutnie nic do powiedzenia - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports.

Dla Argentyńczyka był to już jedenasty gol w tym sezonie i wraz z Ciro Immobile (Lazio Rzym) jest wiceliderem najskuteczniejszych. Dwie bramki więcej ma Serb Dusan Vlahović (Fiorentina).

Simeone został drugim Argentyńczykiem w historii Serie A, który w czterech klubach zdobył przynajmniej dziesięć goli w sezonie. Dokonał tego słynny, znakomity napastnik Hernan Crespo.

Verona po tej wygranej zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli (23 punkty). Venezia jest na szesnastej pozycji (15 punktów). Nowym liderem został AC Milan, który o punkt wyprzedza Inter Mediolan i o dwa Napoli.

Inne wyniki 16. kolejki Serie A: