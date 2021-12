Hamilton dogonił Verstappena! Przed ostatnim wyścigiem sezonu obaj mają dokładnie po 369,5 pkt

W niedzielny wieczór Lewis Hamilton (Mercedes) po nieprawdopodobnym, szalonym, jednym z najbardziej emocjonujących wyścigów tego sezonu, wygrał Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Drugie miejsce zajął Max Verstappen (Red Bull), a trzecie Valtteri Bottas (Mercedes), który na ostatniej prostej wyścigu wyprzedził Estebana Ocona (Alpine).

Niesamowita końcówka MŚ w F1

Takie rozstrzygnięcia Grand Prix Arabii Saudyjskiej sprawiły, że Lewis Hamilton dogonił w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Maxa Verstappena. Obaj mają w tym momencie po 369,5 punktu. Gdyby mistrzostwa świata kończyły się dziś, to tytuł wygrałby Holender, bo ma więcej zwycięstw w wyścigach - dziewięć, a Hamilton - osiem.

A zatem, jeśli obaj kierowcy nie dojadą do mety w kończącym rywalizację - Grand Prix Abu Zabi, to Verstappen zostanie mistrzem świata. Jeśli Hamilton dojedzie do mety przed Verstappenem, to oczywiście sięgnie po tytuł. A zatem ich rywalizacja w ostatnim Grand Prix zapowiada się fascynująco.

Wyścig w Abu Zabi odbędzie się 12 grudnia. Przed rokiem najszybszy był tam Verstappen. Holender wygrał tam tylko raz, a Hamilton aż pięć razy (w latach 2011, 2014, 2016, 2018-19).