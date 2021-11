Wielokrotne złamanie oczodołu. Fatalne wieści dla gwiazdy lidera Serie A

W niedzielnym meczu 13. kolejki Serie A prowadzące w rozgrywkach Napoli doznało pierwszej porażki w sezonie. Zespół Luciano Spallettiego po emocjonującym widowisku przegrał z mistrzem Włoch Interem Mediolan 2:3.

Sam wynik meczu z Interem nie jest jedyną złą informacją dla Napoli z tego spotkania. Poważnej kontuzji w nim doznał jeden z liderów drużyny - napastnik Victor Osimhen. 22-letni Nigeryjczyk musiał opuścić boisko, po tym jak boleśnie zderzył się w pojedynku powietrznym z Milanem Skriniarem.

Badania przeprowadzone po meczu przyniosły dla lidera Serie A złe wieści. Jak się okazało, Osimhen doznał wielokrotnego złamania lewego oczodołu i kości policzkowej. Nigeryjski snajper, który pozostał w szpitalu w Mediolanie na obserwacji, przejdzie operację, po której ma pauzować minimum przez miesiąc.

Victor Osimhen od początku sezonu znajduje się w świetnej formie. W 14 meczach oficjalnych strzelił dla Napoli dziewięć goli, do których dołożył dwie asysty. Co gorsza dla Napoli, Osimhen w Serie A może nie zagrać aż do lutego, gdyż pod koniec roku wyjedzie na zgrupowanie reprezentacji Nigerii i Puchar Narodów Afryki (9 stycznia - 6 lutego).

Wobec tego odpowiedzialność za strzelanie bramek przez ponad dwa miesiące rozgrywek spadnie na barki pozostałych napastników Napoli - Driesa Mertensa i Andreę Petagnę. Napoli, w kadrze którego jest dwóch Polaków (Piotr Zieliński i Hubert Idasiak), jest liderem Serie A z dorobkiem 32 punktów w 13 meczach.