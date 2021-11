Kosmiczny gol. "Aż mi ciarki przeszły po plecach" [WIDEO]

Zobacz wideo Włoski dziennikarz zachwyca się Zalewskim. "Kiedyś może być ważnym graczem Romy"

Była 40. minuta meczu. Goście z Cagliari, którzy zajmują ostatnie miejsce w tabeli, przeprowadzili akcję prawą stroną boisko. Urugwajczyk Nahitan Nandez dośrodkował na jedenasty metr do Keity Balde. Napastnik z Senegalu ani przez chwili się nie zastanawiał, nie przyjmował piłki, tylko fantastycznie uderzył z jedenastu metrów z przewrotki.

"Aż mi ciarki przeszły po plecach"

Uderzenie było bardzo mocne. Po jego strzale piłka dotknęła poprzeczki i wpadła do siatki. Andrea Consigli, bramkarz gospodarzy praktycznie był bez szans na skuteczną interwencję.

- Co za bramka, co tutaj się wydarzyło. Aż mi ciarki przeszły po plecach. Kapitalne złożenie się Keity Balde. Doskonale trafił, czyściuteńko w piłkę, zahaczyła o poprzeczkę i wpadła do bramki. Niesamowita bomba. Można po prostu zaniemówić - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports.

Była to wyrównująca bramka dla Cagliari. Gospodarze objęli prowadzenie w 37. minucie. Wtedy Gianluca Scamacca wykorzystał podanie Domenico Berardiego. Po zmianie stron zawodnicy Sassuolo znów objęli prowadzenie. Berardi w 52. minucie wykorzystał jedenastkę, bo w polu karnym faulował Charalampos Lykogiannis. 240 sekund później również z rzutu karnego wynik meczu na 2:2 ustalił Joao Pedro.

W niedzielę odbędą się pozostałe cztery mecze 13. kolejki Serie A. O godz. 15 Bologna zmierzy się z Venezią, a Salernitana z Sampdorią, a o godz. 20.45 Genoa z Romą. Natomiast o godz. 18 wielki hit: Napoli podejmie Inter Mediolan.

W sobotę nieoczekiwanie przegrał AC Milan 3:4 z Fiorentiną. Pierwszy gol dla ekipy z Florencji padł po fatalnym błędzie Cipriana Tatarusanu.