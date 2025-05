Fortuna za Szymańskiego! Wielki klub chce Polaka. "Dzwony pożegnalne"

Sebastian Szymański gra swój drugi sezon w barwach Fenerbahce. Pierwszy rok w jego wykonaniu był kapitalny - 13 goli i 19 asyst w 55 meczach. Teraz Szymański ma siedem goli i dziewięć asyst po 50 spotkaniach. Jeśli mamy się sugerować tureckimi mediami, to kwestia odejścia Szymańskiego z Fenerbahce wydaje się być bardzo konkretna. "Czas się rozstać. Mówi się, że zarząd Fenerbahce postanowił ocenić oferty za polskiego pomocnika, aby mieć środki na kolejne ruchy" - czytamy w tureckiej prasie.

Szymański zagra w lidze włoskiej? Jest oferta dla Fenerbahce

Turecki portal sabah.com.tr informuje, że kolejny klub zainteresował się Szymańskim. Tym razem mowa o Lazio, które zaoferowało 15 mln euro za reprezentanta Polski. Klub ocenia tę ofertę, ale najpewniej zaakceptuje odejście Szymańskiego, jeśli zostanie ona podniesiona. Sam piłkarz też namawia Fenerbahce na to, by przyjąć ofertę Lazio. "Dzwony pożegnalne biją dla Szymańskiego. Piłkarz chce założyć koszulkę zespołu Serie A i zwrócił się do Fenerbahce z prośbą o przyjęcie oferty" - czytamy w artykule.

Jeżeli Szymański zdecyduje się na ten kierunek, to będzie trzecim Polakiem w historii Lazio. Wcześniej w klubie był Patryk Dziczek (lata 2019-2022, nie zagrał tam ani jednego meczu) oraz Szymon Czyż (2018-2021, jeden mecz w seniorach). Lazio gra obecnie w formacji 4-2-3-1, a w roli ofensywnego pomocnika występuje m.in. Fisayo Dele-Bashiru czy Boulaye Dia. Aktualnie Lazio zajmuje piąte miejsce z 64 punktami i ma ich tyle samo, co czwarty Juventus.

Agent Szymańskiego zabrał głos. "Niewiele wspólnego z rzeczywistością"

W związku z licznymi plotkami dot. przyszłości Szymańskiego, głos zabrał jego agent, a więc Mariusz Piekarski.

- Nie chcę komentować doniesień z tureckich mediów, bo nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością. Dziennikarze z czegoś muszą żyć, więc piszą. Mogę wysnuwać jakiekolwiek wnioski po rozmowach z przedstawicielami klubu. Dalej trwa liga, Fenerbahce wciąż walczy o mistrzostwo Turcji. Dopiero po zakończeniu sezonu będziemy rozmawiać na temat przyszłości. Sebastianowi Szymańskiemu zostały jeszcze ponad dwa lata kontraktu - skomentował Piekarski.

Wiele wskazuje na to, że Fenerbahce zakończy ten sezon z wicemistrzostwem Turcji. Zespół Jose Mourinho zdobył 78 punktów w 33 meczach i traci osiem do prowadzącego Galatasaray. Wygląda na to, że Szymański zakończy swoją przygodę w Turcji bez żadnego trofeum.