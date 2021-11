Pięć goli i wielkie emocje w hicie Serie A! Ospina padł nieprzytomny na murawę

W końcówce szlagierowego meczu Serie A Interu Mediolan z Napoli (3:2) doszło do dramatycznie wyglądającego zderzenia głowami z udziałem Davida Ospiny i Edina Dzeko. Bramkarz Napoli nawet stracił na chwilę przytomność, a mimo to wrócił do gry. Jego drużyna doznała pierwszej porażki w tym sezonie.

