Rekord. Zlatan Ibrahimović przeszedł do historii Serie A

Przed rozpoczęciem 13. serii gier w Serie A Milan i Napoli były jedynymi zespołami, które w tym sezonie ligowym nie zaznały jeszcze smaku porażki. Dzięki czemu oba zespoły osiągnęły wyraźną przewagę nad goniącymi je zespołami. Obie ekipy miały aż siedem punktów więcej od Interu Mediolan.

Fiorentina wygrywa po emocjonującym meczu

Pierwsza połowa spotkania na Stadio Artemio Franchi stanęła pod znakiem lepszej skuteczności gospodarzy. W 15. minucie Fiorentina wyszła na prowadzenie za sprawą trafienia Alfreda Duncana, zaś tuż przed przerwą na 2:0 podwyższył były piłkarz Milanu Riccardo Saponara.

Po godzinie gry było już 3:0, a na listę strzelców wpisał się Dusan Vlahović. Po tej bramce Milan zaczął powoli dochodzić do głosu. W przeciągu pięciu minut Zlatan Ibrahomović dwukrotnie znalazł drogę do siatki, ale kolejny cios ponownie należał do gospodarzy i Vlahovica, który strzelił swoją 10. bramkę w tym sezonie. W doliczonym czasie gry piłkę do własnej siatki skierował Lorenzo Venuti, a mecz zakończył się wygraną Fiorentiny 4:3.

Rekord Zlatana

Choć Milan przegrał, po raz kolejny do historii przeszedł Zlatan Ibrahimović. Szwed ustanowił dwa nowe rekordy - stał się najstarszym zawodnikiem w Serie A, który strzelił w jednym meczu co najmniej dwa gole. Co więcej, napastnik Milanu jest także liderem pod tym względem, biorąc pod uwagę pięć najsilniejszych lig Europy. Dokonał tego w wieku 40 lat i 48 dni.

W obecnym sezonie Zlatan Ibrahimović w siedmiu ligowych występach strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty. Rozegrał łącznie 374 minuty, dzięki czemu jego obecny bilans to jedno trafienie co 75 minut.

Po 13 meczach Fiorentina z dorobkiem 21 punktów zajmuje szóste miejsce w tabeli. Milan pozostał na pozycji wicelidera z 32 punktami na koncie.