Stępiński bohaterem swojego zespołu! Jego klub pozostał w walce o awans do Serie A

Walka o awans do Serie A wkracza w decydującą fazę. Do najwyższej klasy rozgrywkowej bezpośrednio awansują dwie drużyny, a aż sześć zespołów powalczy w barażach. To sprawia, że wiele zespołów, nawet z środka tabeli, ma o co walczyć. Pewne awansu jest już Empoli z Szymonem Żurkowskim w składzie.

Mariusz Stępiński strzelił dwa gole. Jego zespół walczy o awans

O baraże walczyła 10. w tabeli Reggina, w której występuje Thiago Cionek. W 37. kolejce zmierzyła się ona z Lecce, które walczyło o bezpośredni awans do Serie A. Dla obu drużyn był to niezwykle ważny mecz. Lepiej zaczęła Reggina, która wyszła już w siódmej minucie na prowadzenie za sprawą Edery. Niespełna 10 minut później to Lecce prowadziło po dwóch golach Mariusza Stępińskiego zdobytych w odstępie dwóch minut. Reggina odpowiedziała trafieniem Montalto w 27. minucie i na tym piłkarze obu zespołów zakończyli strzelanie.

Dla Stępińskiego to była ósma i dziewiąta bramka w Serie B. Zaliczył też trzy asysty. Dorzucił jeszcze bramkę w meczu Pucharu Włoch. Piłkarze Lecce jest również Marcin Listkowski, ale on nie pojawił się na boisku. Cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział również Thiago Cionek.

Remis nie ucieszył żadnej ze stron. Na jedną kolejkę przed końcem sezonu Reggina zajmuje 10. miejsce i do premiowanego grą w barażach ósmego miejsca traci trzy punkty. Natomiast Lecce na skutek straty punktów nie ma już szans na bezpośredni awans do Serie A. Zespół Stępińskiego i Listkowskiego zagra w półfinałach baraży.

