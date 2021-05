Kolejny Polak w Serie A! Górnik Zabrze gratuluje zespołowi

Po raz ostatni Empoli w Serie A mogliśmy oglądać w sezonie 2018/19. Po dwuletniej nieobecności drużyna wraca do włoskiej ekstraklasy. Awans zapewniła sobie we wtorek, 4 maja, w meczu z Cosenzą. Empoli wygrało 4:0 i na dwie kolejki przed końcem sezonu ma siedem punktów przewagi nad wiceliderem, Salernitaną, i dziewięć nad trzecim Lecce. Zespół zapewnił sobie siódme w historii mistrzostwo Serie B. Po meczu, mimo obostrzeń spowodowanych koronawirusem, piłkarze świętowali sukces razem ze swoimi kibicami.

REKLAMA

Zobacz wideo Crotone - Inter 0:2. Christian Eriksen na 0:1 [ELEVEN SPORTS]

Żurkowski pomógł w awansie. Inni pójdą w jego ślady?

Wkład w awans Empoli do najwyższej klasy rozgrywkowej miał Szymon Żurkowski. Polak jest wypożyczony z Fiorentiny, do której trafił z Górnika Zabrze. W tym sezonie rozegrał 23 mecze, choć ani razu nie spędził na boisku pełnych 90 minut. Zawsze wchodził z ławki bądź był ściągany z murawy przed końcowym gwizdkiem. Żurkowski zdobył w tym sezonie dwie bramki. W styczniu trafił w wygranym 3:1 meczu z Frosinone, a w lutym pokonał bramkarza AC Pisa w spotkaniu zremisowanym 1:1. W dającym awans jego ekipie meczu z Cosenzą wyszedł w pierwszym składzie i zagrał 77 minut.

Jeden symbol awansu Manchesteru City do finału LM. Guardiola wskrzesił piłkarzy

Na razie nie wiadomo jednak, jakie będą dalsze losy Żurkowskiego. Polak jest wypożyczony do Empoli z Fiorentiny do końca tego sezonu. Dodajmy, że nie tylko Żurkowski ma szansę na awans do Serie A. W zespole wicelidera, Salernitanie, grają Paweł Jaroszyński, Patryk Dziczek i Tomasz Kupisz. Trzecie miejsce zajmuje Lecce, w którym pierwsze skrzypce gra Mariusz Stępiński. Polski napastnik zdobył w tym sezonie siedem goli i zaliczył cztery asysty. Szanse na baraże nadal ma dziesiąta w tabeli Reggina, w której gra Thiago Cionek. Awansu Empoli na Twitterze pogratulowała drużyna Górnika Zabrze.

Do Serie A awansują bezpośrednio dwa najlepsze zespoły. Sześć kolejnych zagra w barażach. Z Serie A spadają trzy zespoły. Już wiadomo, że w lidze nie utrzymają się Parma i Crotone.