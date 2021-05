Tragedia we Włoszech. Piłkarz śmiertelnie potrącił pracownika klubu

Informację o wypadku przekazał dziennik "Il Gazzettino". Doszło do niego w pobliżu ośrodka treningowego zespołu z Cittadelli. 23-latek potrącił rowerzystę, którym okazał się być 77-letni Lino Simonetto, jeden z pracowników klubu.

Rusza śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci

Po sześciu dniach w szpitalu, mężczyzna zmarł. "Cittadella informuje, że straciła swojego drogiego Lino Simonetto, kolegę i przyjaciela. Klub skupia się wokół całej rodziny Simonetto w tej chwili bólu. Cześć Lino, miłej podróży" - brzmi oświadczenie wydane przez klub.

Jak dodaje portal fanpage.it, początkowo Christian D'Urso został oskarżony o nieudzielenie pomocy poszkodowanemu. Ostatecznie jednak zawodnik usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Prokurator sporządził raport techniczny z miejsca zdarzenia, a sprawa zostanie wyjaśniona w toku śledztwa.

Christian D'Urso podstawowym graczem AS Cittadelli

Christian D'Urso jest wychowankiem AS Romy, z której był kilkukrotnie wypożyczany do takich klubów, jak Latina Calcio, Carpi, Ascoli i Apollon Smyrnis. Do AS Cittadelli trafił w sierpniu 2019 roku za kwotę 500 tysięcy euro. W obecnym sezonie wystąpił w 30 meczach Serie B, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty.

Drużyna z Cittadelli ma spore szanse na awans do Serie A. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek w Serie B zajmuje 6. miejsce, które na szczeblu Serie B premiowane jest udziałem w ćwierćfinale fazy play-off. Po tej fazie drużyny trafiają do półfinału, a następnie do finału, którego zwycięzca awansuje na najwyższy szczebel rozgrywkowy.