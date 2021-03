Drągowski musiał zejść z boiska. Agent Polaka przekazał nowe informacje

Bartłomiej Drągowski odniósł kontuzję w trakcie niedzielnego meczu z Milanem. Tuż przed przerwą Polak wykopywał piłkę z autu bramkowego i chwilę później upadł na murawę. Początkowo sądzono, że to spięcie mięśniowe bądź zwichnięcie kostki. Drągowskiego musiał zastąpić rezerwowy golkiper Pietro Terracciano.

Zobacz wideo Fiorentina - Milan 2:3. Kontuzja Drągowskiego [ELEVEN SPORTS]

Kilka dni po meczu fanów Fiorentiny uspokoił jednak agent piłkarza. - Na szczęście kontuzja, która zmusiła go do opuszczenia boiska w meczu z Milanem, to nic poważnego. Powinien być gotowy na następny mecz z Genuą - oznajmił w rozmowie z "FirenzeVioli" Mariusz Kulesza.

Drągowski coraz bliżej powrotu do gry. "Radzi sobie w tym roku naprawdę dobrze"

Bartłomiej Drągowski w trwającym sezonie Serie A zagrał we wszystkich meczach Fiorentiny. Sześciokrotnie zachował czyste konto. - Drągowski radzi sobie w tym roku naprawdę dobrze. Zanotował wiele niesamowitych występów i pomógł drużynie w zdobywaniu punktów - komplementuje bramkarza Kulesza.

Prandelli rezygnuje i pisze list do kibiców. "Nie pasuję już do tego świata"

Spotkanie z Milanem było pierwszym, w którym Drągowski nie zagrał od pierwszej do ostatniej minuty. Włoskie media niejednokrotnie podkreślały wartość polskiego golkipera. "To jeden z najlepszych bramkarzy ligi" - mówił Emiliano Viviano, były bramkarz klubu. "Fiorentina podjęła rewelacyjną decyzję, ściągając go kilka lat temu" - chwalił Polaka były zawodnik SSC Napoli Gennaro Iezzo.

Fiorentina zajmuje 14. miejsce w Serie A z dorobkiem 29 punktów i siedmioma punktami nad strefą spadkową. Kolejne spotkanie z Genuą rozegra po przerwie reprezentacyjnej, 3 kwietnia o godz. 15.