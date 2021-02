Bartłomiej Drągowski chwalony we Włoszech! "Fiorentina podjęła rewelacyjną decyzję"

Bartłomiej Drągowski pokazuje się coraz lepiej w barwach Fiorentiny zwracając na siebie uwagę europejskich klubów. W ostatnich tygodniach bramkarza kilkukrotnie docenili dziennikarze. "Dokonał cudu przy uderzeniu Marina i kilka razy zahipnotyzował Simeone" - napisała w styczniu o występie Polaka "La Gazzetta dello Sport". Komplementów wobec piłkarza nie szczędził także były zawodnik SSC Napoli, Gennaro Iezzo.

REKLAMA

Zobacz wideo Agent Kamila Grosickiego wyjaśnia sytuację: Na teraz jest tylko jeden temat

- Pamiętajmy o tym, że to jest piłkarz rocznika 1997, więc ma jeszcze dużo czasu, żeby w pełni dojrzeć. Ma świetne liczby. Myślę, że Fiorentina podjęła rewelacyjną decyzję, ściągając go kilka lat temu - chwali Polaka w radiu "Bruno Toscana" Gennaro Iezzo.

Bartłomiej Drągowski w centrum uwagi. "Bramkarzowi trzeba dać czas"

W bieżącym sezonie Serie A Drągowski ma na swoim koncie już 58 udanych interwencji, w tym dwa obronione rzuty karne, pięciokrotnie zachował czyste konto. Po 22 kolejkach Fiorentina zajmuje dopiero 16 miejsce. Straciła aż 35 goli w 22 meczach, ale powinna dużo więcej, gdyby nie Polak. - Gra na pozycji bramkarza jest niczym występy w innej dyscyplinie. Bramkarzom trzeba dać czas na rozwój, dopiero w wieku 25-26 lat osiąga szczyt swoich możliwości - dodaje Iezzo.

Ronaldo nie pasuje Pirlo? Cassano widzi problem. "Zawsze to powtarzałem"

Swoją dyspozycją Bartłomiej Drągowski sprawił, że zaczęły go obserwować kluby z Bundesligi. Spekulacje niemieckich mediów potwierdza Nicolo Schira. Fiorentina pracuje nad przedłużeniem kontraktu Bartłomieja Drągowskiego do 2025 roku, ale Borussia Dortmund wyraża zainteresowanie polskim bramkarzem. Prezydent Rocco Commisso wycenia go na 20 milionów euro - poinformował na Twitterze włoski dziennikarz. Aktualny kontrakt 23-latka z włoskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.