Ostro. Boniek odpowiedział Probierzowi. Nie było co zbierać

Michał Probierz w ostatnich kilku dniach był w środku olbrzymiej medialnej burzy. Wczoraj natomiast podał się do dymisji ze stanowiska trenera piłkarskiej reprezentacji Polski, co również wywołało falę komentarzy. Na niektóre z nich były szkoleniowiec m.in. Jagiellonii Białystok zdecydował się odpowiedzieć osobiście. - Pozdrawiam wszystkich tych, co już myślą, że jestem wrakiem człowieka i kolportują takie informacje. Raczej jestem człowiekiem z zasadami i uśmiechnięty jak zawsze - przekazał.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto powinien zastąpić Michała Probierza? Kosecki: Powinien zostać grającym trenerem!

Zbigniew Boniek odpowiedział Michałowi Probierzowi. Co za słowa

W tym samym czasie Probierz napisał też do Zbigniewa Bońka, który krytykował jego ubiór na meczu Polski z Finlandią (pisownia oryginalna): "Sz.P Boniek już nie jestem selekcjonerem więc wyjaśnijmy jeden temat ! Od momentu zwolnienia Pana Kwiatkowskiego z PZPN jako rzecznika obiecał mi Pan telefonicznie że będzie mnie napierał( cytuję Pana) że zwalniam Pana ludzi. Przekroczył wczoraj Pan pewną granicę hejtu!"

ZOBACZ TEŻ: Ależ Probierz ruszył na Bońka! Granice przekroczone

Jak się okazuje, Boniek specjalnie nie czekał z odpowiedzią. Oto co były prezes PZPN jeszcze tego samego dnia napisał na portalu X (pisownia oryginalna):

"Widzę, że Trener Probierz wniosków nie wyciąga wcale. Dopiero co przegrał wszczętą awanturę z jedną legendą, czyli z Lewym, a teraz szuka nowych wrogów. P.S. powoływanie się na jakieś rzekomo prywatne rozmowy i publikowanie ich tak eleganckiemu gentlemanowi na jakiego się kreuje nie wypada. Jakby opublikować Jego opinie na temat zawodników z prywatnych rozmów, to przestałby być selekcjonerem dużo wcześniej. Żeby mieć klasę nie wystarczy ubrać garnitur. Ukłony i trochę refleksji Michał."

Zarówno Probierz, jak i Boniek pracowali w przeszłości jako trenerzy reprezentacji Polski. Bilans pierwszego w tej roli to 9 zwycięstw, 5 remisów i 7 porażek. A drugiego: 2 wygrane, remis oraz 2 porażki.