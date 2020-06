Paulo Dybala marzy o transferze do innego klubu! Porozumienia z Juventusem wciąż nie ma

Paulo Dybala już latem ubiegłego roku mógł zmienić barwy klubowe. Ostatecznie pozostał w Juventusie, z którym w tym sezonie walczy o tytuł mistrza Włoch. Oczywiście, pod warunkiem, że sezon nie zostanie anulowany z powodu pandemii koronawirusa, co jest jednym z prawdopodobnych scenariuszy.

Dybala przyznał jednak, że jest klub, do którego chciałby trafić w przyszłości. - To prawda, że Barcelona jest wielkim zespołem, a Messi jest jeszcze większy. Bardzo miło byłoby tam trafić - powiedział, cytowany przez CNN. Dodał jednak, że Juventus także jest wspaniałym klubem. - Juventus to także niesamowity klub, pełen historii, ze świetnymi piłkarzami - dodał.

Argentyńczyk jednocześnie zaprzeczył plotkom mówiącym, że doszedł do porozumienia z klubem w sprawie przedłużenia jego umowy, wygasającej w 2022 roku. - Mam jeszcze półtora roku kontraktu. To nie jest dużo i rozumiem, że wszystko, co się obecnie dzieje z powodu koronawirusa nie jest łatwe dla klubu, ale inni piłkarze już przedłużyli kontrakty. Ja nadal na to czekam - przyznał Dybala.

- Jestem piłkarze tego klubu i jestem z tego powodu szczęśliwy. Ludzie kochają mnie i ja bardzo ich kocham. Mam świetne relacje z prezesem klubu i z pewnością w pewnym momencie spotkamy się, by porozmawiać. Możliwe, że w pewnym momencie się porozumiemy, ale to zależy od Juventusu - zakończył Argentyńczyk.

