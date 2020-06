Włoski dziennikarz potwierdza! Gigant chce Milika do pierwszego składu!

Telewizja RAI potwierdza, że Arkadiusz Milik ma być przekonany do transferu do Juventusu. Polak dostał niedawno ultimatum od Napoli i musiał wybrać, gdzie zamierza zagrać w najbliższej przyszłości. Wygląda na to, że zdecydował się na przenosiny do klubu z Turynu.

Informacje telewizji RAI potwierdza Lorenzo Bettoni, dziennikarz "Corriere Torino". - Juventus bardzo chce Milika. Potrzebuje jeszcze w miarę młodego napastnika, który nie będzie miał wielkiej gaży. I jednocześnie piłkarza bramkostrzelnego, który dodatkowo będzie na boisku robił miejsce dla Cristiano Ronaldo - powiedział Bettoni w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Arkadiusz Milik miałby w Juventusie zastąpić Gonzalo Higuaina, który zdobył zaledwie 8 bramek w 34 meczach. Zdaniem włoskich mediów, mistrzowie Włoch mogliby mu zaoferować 4,5 mln euro za sezon. - Milik będzie grał u trenera Sarriego w pierwszym składzie - uważa Lorenzo Bettoni.

Kontrakt Milika kończy się w czerwcu 2021 roku, a Aurelio de Laurentiis pytany o kwotę, jaką inny klub musiałby wyłożyć za napastnika Napoli, wciąż twierdził, że powinno to być 50 milionów euro, z czym nie zgadzają się włoscy eksperci. - Myślę, że będzie to kwota około 20 milionów euro, może 25 - tłumaczył Francesco Porzio, bliski współpracownik Gianluki Di Marzio, cenionego eksperta od rynku transferowego, w rozmowie z Antonim Partumem. Milik gra dla Napoli od sierpnia 2016 roku. W obecnym sezonie Serie A w szesnastu meczach zdobył dziewięć goli.

