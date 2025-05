Hiszpanie ogłaszają ws. Pajor przed finałem LM. "Nadszedł czas"

Ewa Pajor w czerwcu poprowadzi reprezentację Polski w historycznym, pierwszym występie na mistrzostwach Europy w piłce nożnej kobiet. Wcześniej najsłynniejsza polska piłkarka stanie - jak piszą katalońskie media - przed największym wyzwaniem w karierze. W końcu będzie chciała wygrać Ligę Mistrzyń.

Najważniejszy mecz Pajor w karierze. Hiszpanie wskazują

Ewa Pajor latem 2024 roku dołączyła do FC Barcelony. W zakończonym niedawno sezonie ligowym klub ten nie miał sobie równych. W 30 meczach zdobył aż 84 punkty, strzelając 128 goli i tracąc zaledwie 16. Pajor, z dorobkiem 25 trafień, została królową strzelczyń całej ligi, a drugą Alexię Putellas wyprzedziła aż o dziewięć goli.

I choć ma małe szanse na powtórzenie tego rezultatu w Lidze Mistrzyń - liderką strzelczyń jest jej klubowa koleżanka Claudia Pina (10 goli, przy sześciu trafieniach Pajor - przyp. red) - to wciąż może osiągnąć wielką rzecz. Mowa o triumfie w najważniejszych rozgrywkach na Starym Kontynencie.

"Czterokrotnie zajęła drugie miejsce w głównych rozgrywkach kontynentalnych i czuje, że nadszedł czas, aby wygrać finał i zostać mistrzynią raz na zawsze" - pisze dziennikarz "Mundo Deportivo" Joan Poqui, wprost wskazując na to, że Pajor przyszła do Barcelony właśnie z powodu Ligi Mistrzyń.

To dla niej okazja, by "usunąć cztery ciernie", czyli cztery przegrane dotąd finały tych rozgrywek. W 2016 roku polska napastniczka dotarła do najważniejszego meczu w Europie po raz pierwszy, ale wówczas nie zagrała w spotkaniu z Lyonem, które zakończyło się rzutami karnymi.

Rok później wzięła udział w finale - także przeciwko Lyonowi - zakończonym porażką 1:4 po dogrywce. W 2020 roku znów jej nemezis stał się Lyon, pokonując Wolfsburg 1:3. Największy ból może jednak przywoływać porażka z 2023 roku.

Tym razem na drodze Wolfsburga stanęła... Barcelona. Czemu ta porażka mogła Pajor boleć najbardziej? Bowiem w trzeciej minucie meczu strzeliła gola na 1:0, a jej drużyna do przerwy prowadziła w Eindhoven 2:0. Roztrwoniła jednak przewagę i przegrała 2:3. Pajor została królową strzelczyń edycji 2022/2023. Zdobyła wówczas dziewięć goli.

Finał Ligi Mistrzyń Arsenal - FC Barcelona odbędzie się 24 maja na Estadio Jose Alvalade w Lizbonie.

Wszystkie finały Ligi Mistrzyń Ewy Pajor: