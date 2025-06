Afryka reaguje na to, co zrobił Lewandowski. To się porobiło...

Niedzielny wieczór przyniósł wielkie zmiany w reprezentacji Polski. Michał Probierz podjął decyzję o odebraniu opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu i przekazaniu jej Piotrowi Zielińskiemu. Z kolei Lewandowski poinformował, że rezygnuje z gry w kadrze, dopóki jej selekcjonerem będzie Probierz. "Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - napisał Lewandowski w mediach społecznościowych. Szokujące jest to, że do takich wydarzeń dochodzi na kilkadziesiąt godzin przed wyjazdowym meczem Polski z Finlandią.

Zobacz wideo Robert Lewandowski nie przyleci na kadrę! "Emocje są ogromne"

Co za słowa o decyzji Lewandowskiego i o Probierzu. "Niczym błysk światła"

Media na całym świecie szeroko komentowały decyzję Lewandowskiego. "Utrata zaufania. Najlepszy napastnik wszech czasów wydał mocne oświadczenie po utracie opaski. Napastnik Barcelony obwinił Michała Probierza. Mimo że Lewandowski jest ikoną w swoim kraju, niektórzy kibice krytykują go za nieobecność na ostatnich meczach. Można śmiało powiedzieć, że Lewandowski jest najlepszym piłkarzem w historii Polski" - czytamy w dzienniku "The Sun".

"Lewandowski opuszcza Polskę po utracie zaufania do trenera Probierza. Ogłosił, że nie będzie grał w reprezentacji Polski, dopóki trenerem będzie Probierz" - dodaje english.stadiumastro.com. "Lewandowski mówi: do widzenia. Bomba na temat przyszłości Lewandowskiego. Lewandowski jest najlepszym strzelcem reprezentacji i niewątpliwie najważniejszą osobą na obecnej europejskiej scenie. To stanowi próbę siły przeciwko gwieździe" - notuje "Estadio Deportivo", które zauważa, że podobny ruch wykonał Domenico Tedesco, selekcjoner Belgii przeciwko Thibaut Courtois.

"Legendarny polski napastnik oficjalnie rezygnuje z reprezentacyjnej kariery, składając szokujące oświadczenie, że nie będzie już występował w kadrze, dopóki trenerem pozostanie Michał Probierz." - komentuje foot-africa.com. "Lewandowski nie chce grać w drużynie Probierza. W niedzielny wieczór, niczym błysk światła z nieba, pojawiła się informacja o pozbawieniu opaski Lewandowskiego" - pisze brazylijski "Jornal Em Destaque".

"Lewandowski wstrzymuje karierę międzynarodową na znak protestu przeciwko selekcjonerowi. Lewandowski nie jest zwykłym człowiekiem. Kiedy decyduje się na wywieranie presji, to jest to coś, co należy traktować poważnie. Gwiazda jest wściekła. Znacznie trudniej będzie Polsce od razu zdobywać bramki" - czytamy w serwisie sofoot.com. "Lewandowski bojkotuje mecze reprezentacji po kłótni" - napisał serwis omni.se.