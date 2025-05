W hicie 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzyły się ze sobą dwa zespoły, które wciąż walczą o mistrzostwo Polski. Raków Częstochowa podjął Jagiellonię Białystok i... przegrał 1:2. Wokół tego meczu pojawiło się sporo kontrowersji. Arbiter tego spotkania - Paweł Raczkowski podyktował dwa rzuty karne dla Dumy Podlasia a ponadto Fran Tudor w 56. minucie obejrzał drugą żółtą kartkę, więc Medaliki musiały grać w osłbieniu.

Dawid Celt grzmi po tym, co stało się w Częstochowie

"Była 81. minuta meczu Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok przy stanie 1:1. Właśnie wtedy sędzia Paweł Raczkowski przerwał grę i wznowienie od bramki Kacpra Trelowskiego i pobiegł obejrzeć powtórkę. Okazało się, że Ivi Lopez, próbując zablokować piłkę, dotknął ją ręką. Po długiej analizie Raczkowski podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł Afimico Pululu i mocnym strzałem dał prowadzenie mistrzom Polski 2:1. Kibice Rakowa Częstochowa głośno wtedy krzyczeli w kierunku sędziów: Złodzieje, złodzieje, złodzieje" - relacjonował Paweł Matys na łamach Sport.pl.

Ten wynik najbardziej zadowolił piłkarzy Lecha Poznań, którzy przed tą kolejką tracili dwa punkty do lidera z Częstochowy i w przypadku zwycięstwa z Legią Warszawa - zasiądą w fotelu lidera. W przypadku takiej samej liczby punktów na koniec sezonu mistrzem byłby Raków, bo ma lepszy bilans bezpośrednich meczów z Lechem.

To, co się stało w meczu Raków - Jagiellonia rozjuszyło Dawida Celta - kapitana żeńskiej reprezentacji polski w tenisie. "Kibice Raczkowskiego nie wypuszczą z Częstochowy! Złodzieje!" - grzmiał w serwisie X.

Cezary Kucharski reaguje na wpis tenisisty

Ten wpis spotkał się ze sporym odzewem. "Zobaczysz powtórki, to zmienisz zdanie" - napisał jeden z nich. W odpowiedzi Celt napisał: "na pewno nie druga żółta kartka". Na słowa tenisisty zareagował również były piłkarz - Cezary Kucharski. "Jutro kibice powinni pójść na Jasną Górę i wyspowiadać się. Gdyby nie VAR to Raczkowski tych karnych pewnie by nie gwizdnął" - czytamy.

W następnej kolejce Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Koroną Kielce (17 maja, godz. 20.15), a Jagiellonia Białystok zmierzy się we Wrocławiu ze Śląskiem Wrocław (16 maja, godz. 20.30).