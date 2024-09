Gwiazdy futbolu mają dość. Courtois nagle wypalił o pieniądzach

Topowi piłkarze na świecie mają coraz bardziej wypełnione terminarze. Rozgrywki z ich udziałem nieustannie są powiększane (europejskie puchary, Liga Narodów, Klubowe Mistrzostwa Świata), przez co po zakończeniu obecnego sezonu niektórzy z nich mogą mieć w nogach nawet 70-80 spotkań. I wzbudza to u nich niepokój, a wręcz sprzeciw.

Piłkarskie gwiazdy sprzeciwiają się zwiększaniu liczby meczów. Grożą nawet strajkiem

- Problem polega na tym, że UEFA i FIFA w dalszym ciągu planują dodatkowe mecze. Możemy zgłaszać nasze wątpliwości, ale i tak nie znaleziono żadnego rozwiązania. Wygląda na to, że pieniądze krzyczą głośniej niż głosy zawodników - oburzał się Kevin De Bruyne, gwiazdor Manchesteru City i reprezentacji Belgii. A jego klubowy kolega Rodri zaczął wręcz mówić o możliwym strajku. - Myślę, że jesteśmy tego blisko - ogłosił.

Hiszpanowi wtórował Jules Kounde, gracz FC Barcelony i reprezentacji Francji. - Mówimy to od trzech, czterech lat i nikt nie zwraca na nas uwagi, głównych bohaterów się nie słucha. Nadejdzie czas, kiedy będziemy musieli strajkować, ponieważ będzie to jedyny sposób, aby nas wysłuchali - stwierdził. Teraz kolejny znany zawodnik zabrał głos w tej sprawie.

Thibaut Courtois przemówił ws. strajku piłkarzy. Przywołał NBA

W temacie nadmiernego obciążenia topowych piłkarzy wypowiedział się Thibaut Courtois, bramkarz Realu Madryt. Jak zapatruje się on na strajk? - To trudne. Nie sądzę, że koniecznie musi chodzić o mecze. Chodzi o okres pomiędzy jednym sezonem a drugim. Zawodnicy, którzy zaszli daleko w Copa America czy mistrzostwach Europy, mieli trzy tygodnie wakacji. To niemożliwe. W NBA mają wymagający terminarz, ale dostajesz cztery miesiące wolnego. To różnica - powiedział, cytowany przez dziennik "Marca".

Belg został zapytany także o to, czy ewentualne zmniejszenie liczby meczów nie powinno wiązać się ze zmniejszeniem wynagrodzeń zawodników. - Jedna rzecz nie ma nic wspólnego z drugą. Uważam, że dochody są wystarczające, aby wypłacać pensje - oznajmił.

Poza tym Courtois przypomniał swoje słowa sprzed trzech lat, gdy podważał sens rozgrywania Ligi Narodów. Zresztą jego sytuacja jest o tyle inna, że zrezygnował z gry w reprezentacji Belgii (ma być skonfliktowany z selekcjonerem Domenico Tedesco). Dlatego latem opuścił Euro 2024 i w przeciwieństwie do wielu topowych piłkarzy miał sporo czasu dla siebie. - Nie grając w reprezentacji, solidnie wypocząłem i czuję się dobrze. Ale ci, którzy występują na ME lub Copa América, nie mają czasu - zakończył.