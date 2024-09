Niespodziewane wieści ws. Zalewskiego po zmianie trenera Romy. Niestety

Ostatnie tygodnie w Romie nie należały do najspokojniejszych. Wzmocnienia za niespełna 100 milionów euro, sprawa związana z niedoszłym transferem Nicoli Zalewskiego do Galatasaray, odsunięcie go od pierwszego zespołu, słaby początek sezonu, zwolnienie Daniele De Rossiego. Trzeba przyznać, że od początku lata w Rzymie wydarzyło się wiele. Dziś drużyną zawiaduje już Ivan Jurić.

Nowe otwarcie Zalewskiego? Niekoniecznie...

Włoskie media spekulowały, że to może oznaczać nowe otwarcie dla Zalewskiego. Warto pamiętać, że to nie De Rossi - zwolniony w tym tygodniu trener - podjął decyzję o odsunięciu go od pierwszego zespołu. Temat reprezentanta Polski jest wciąż żywy w Trigorii.

- Dziennikarz Nicolo Schira poinformował dwa dni temu na portalu X, że prawnicy Zalewskiego złożyli do klubu wniosek o przywrócenie go do pierwszej drużyny. Nie wiadomo czy to groźba prawnej konfrontacji, czy uraz Saelemakersa, czy wpływ nowego szkoleniowca Ivana Juricia. Niemniej teraz wedle doniesień włoskiego dziennikarza Roma zdecydowała się przyjąć wniosek i umożliwić Zalewskiemu powrót - pisał dziennikarz Sport.pl Bartosz Królikowski.

W piątkowe przedpołudnie włoskie media zdają się jednak nie mieć dobrych wieści w kontekście Polaka. Chodzi o przewidywane składy "La Gazzetty dello Sport" - to tradycyjna rubryka ukazująca się przed każdą kolejką Serie A, w której dziennikarze starają się przewidzieć, jakie jedenastki wybiegną na murawę w weekend.

Romę w debiucie nowego trenera Ivana Juricia czeka trudne zadanie. Zmierzy się z rewelacyjnym w tym sezonie Udinese, które prowadzi znany z Pogoni Szczecin i Legii Warszawa Kosta Runjaić. Mecz zaplanowano na niedzielę na 18:00.

"LGdS" przewiduje, że Roma zagra w ustawieniu z trójką stoperów i wahadłami - takim, w którym najlepiej odnajdował się Zalewski. Problem w tym, że na flankach awizowani są Zeki Celik - choć tu dziennikarze wahają się nad Stephanem El Shaarawym i Angelino. Na ławce widzą miejsce dla dwóch innych wahadłowych: Buby Sangare i Samuela Dahla. Przewidują, że poza kadrą meczową znajdą się Saud Abdulhamid i... Zalewski. Niestety.

Czas pokaże, czy ich prognozy okażą się słuszne. Kontrakt Zalewskiego z Romą wygasa w czerwcu 2025 roku, a to oznacza, że jeśli nie przedłuży umowy, już w styczniu będzie mógł negocjować kontrakt z nowym pracodawcą.