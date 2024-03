Zawrzało w kadrze Belgii. Thibaut Courtois już się nie kryje. Mocny przekaz

Kilkanaście dni dzieli Thibauta Courtoisa od powrotu do gry po poważnej kontuzji kolana. Chociaż sam zawodnik stwierdził, że najpewniej nie zagra na mistrzostwach Europy, to dziś wszystko wskazuje na to, że mógłby wziąć w nich udział. Mógłby, ale nie wiadomo, czy weźmie. Wszystko przez trwający konflikt z selekcjonerem Domenico Tedesco. Jego kolejna odsłona miała miejsce w czwartek.

