Wielki talent na celowniku Realu Madryt. Mógłby grać też dla Polski

Real Madryt latem postawił na zdecydowane wzmocnienie ofensywy, natomiast nie sprowadził żadnego piłkarza do defensywy. I wydaje się, że będzie chciał to nadrobić, o czym przekonuje "AS". Zdaniem tej gazety mistrzowie Hiszpanii interesują się utalentowanym środkowym obrońcą z innej drużyny La Liga. Polscy kibice mogą go kojarzyć, gdyż mówiło się o nim w kontekście powołania do reprezentacji Polski.

