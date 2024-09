Boniek nie wytrzymał. Gorzkie słowa w stronę ukochanego klubu

- Świetny mecz, jedna bramka, wywalczone dwa karne. Brawo Nicola - pisał Zbigniew Boniek na X po wrześniowym spotkaniu reprezentacji Polski ze Szkocją (3:2). W nim Zalewski był najjaśniejszą postacią i zdecydowanie zasłużył na miano bohatera. Dobrze spisał się też w rywalizacji z Chorwacją (0:1), choć tym razem gola zdobyć mu się nie udało. Zaliczył jednak kilka znakomitych, indywidualnych akcji, którymi oczarował kibiców i ekspertów. Na tyle, że jeszcze mocniej o jego pozyskanie zaczęli zabiegać działacze Galatasaray Stambuł.

Mówiło się, że transfer jest już na ostatniej prostej, a kluby doszły do porozumienia. Ostatecznie jednak weto postawił sam zawodnik, co bardzo zirytowało AS Romę. Media donosiły, że ta w ramach zemsty odsunie wahadłowego od składu i to aż do końca sezonu. W rozmowie ze Sport.pl taką możliwość potwierdził sam agent piłkarza. - Tak, to prawda, mogę potwierdzić informacje podawane w mediach. Nicola został wykluczony z pierwszego zespołu Romy - przekazał Giovanni Ferro.

Zbigniew Boniek nie kryje rozczarowania zachowaniem AS Romy wobec Zalewskiego

Takie postępowanie władz AS Romy wywołało dość spore poruszenie w Europie. Głos w sprawie zabrał nawet Boniek, były zawodnik włoskiego klubu. - Być może jestem trochę stronniczy w tej kwestii, ale znam Nicolę i jego bliskim. I gdyby trzeba było sprawdzić, kto spośród wszystkich piłkarzy jest największym Romanistą, to on byłby pierwszy. Zalewski jest największym fanem tego klubu! Kocha ten zespół, te barwy, kocha Rzym - podkreślił były prezes PZPN w rozmowie z "Radio Romanista", cytowany przez romapress.net.

A na tym nie zakończył. Przyznał wprost, że nie rozumie decyzji Romy o odsunięciu Zalewskiego. - Nie zrobił nic, żeby odsunąć go od składu. Ba, zawsze dawał z siebie sto procent. Jemu, tak jak i innym zawodnikom mógł przydarzyć się spadek, ale nie uważam, że zrobił cokolwiek, by zasłużyć na wykluczenie ze składu. To nie ma sensu - dodawał.

Co dalej z Zalewskim?

Boniek stwierdził też, że jego zdaniem istnieje małe prawdopodobieństwo, by Zalewski pozostawał poza składem aż do stycznia czy nawet do końca sezonu. Jeśli jednak tak się stanie, to może mieć to wpływ nie tylko na jego przyszłość klubową, ale i reprezentacyjną. W końcu już w październiku i listopadzie przed Polską cztery mecze Ligi Narodów, które zadecydują o tym, czy Biało-Czerwoni utrzymają się w Dywizji A i trafią na łatwiejszych rywali w eliminacjach mistrzostw świata 2026.

Jak dotąd Zalewski był ważną postacią kadry Michała Probierza i był w stanie zrobić różnicę. Wystąpił w 11 meczach za kadencji tego selekcjonera. Co więcej, w każdym z nich wychodził na murawę już od pierwszych minut.

W tym sezonie Zalewski wystąpił w trzech spotkaniach AS Romy, spędzając na boisku 142 minuty. Wiadomo już, że nie pojawi się w nadchodzącym starciu z Genoą - nie znalazł się w kadrze meczowej. Miejmy jednak nadzieję, że w kolejnych tygodniach Roma zmieni zdanie i Zalewski wróci na murawę. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku i Polak będzie chciał zrobić wszystko, by pozostać w klubie na dłużej.