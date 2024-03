Na początku stycznia Anna Lewandowska zwracała uwagę na przerażające statystyki dotyczące depresji i prób samobójczych wśród polskich dzieci. - Ja będę chciała mówić o tym coraz częściej, bo jestem mamą dwójki dzieci i jednej córki, która jest bardzo sensitive (wrażliwa z ang. - red.), która jest bardzo delikatna, jest empatyczna, emocjonalna i która już widzi coraz więcej i dotyka pewnych problemów i zadaje pewne pytania, które mnie przerażają - mówiła wtedy. Krytykowała również zjawisko hejtu.

Lewandowska opowiedziała o córkach. Tak sobie radzą ze sławą rodziców

Teraz temat zdrowia psychicznego polskich dzieci wrócił w rozmowie Anny Lewandowskiej z serwisem wiadomosci.goniec.pl. Anna Lewandowska przyznaje, że u niej w związku z doniesieniami o rekordowych statystykach dotyczących prób samobójczych również pojawił się lęk. Wynika on też z wpływu sławy rodziców - zwłaszcza Roberta Lewandowskiego - na życie córek.

Przyznaje, że starszej z nich - Klarze - nie podobało się, że na wspólnych wyjściach ciągle są zaczepiani przez obcych ludzi. Z czasem to się jednak zmieniło i zdarzyło się nawet, że sama prosiła kapitana reprezentacji Polski, żeby dał sobie zrobić zdjęcie z fanami.

- Powoli oswaja się z sytuacją. To nas cieszy. Kiedyś po lekcjach relacjonowała nam z przejęciem, jak koleżanka z podziwem powiedziała jej: "twój tata to Robert Lewandowski!". Była dumna, powtarzała: "tato, wszyscy mnie pytają o ciebie!". Choć nie byłaby sobą, jakby trochę jeszcze nie poprowokowała swojego ojca. Podeszła do Roberta i mówi: "a może ja wolę Messiego?" - zdradziła Anna Lewandowska.

Przyznała też, że życie w Barcelonie dużo bardziej umożliwia im normalne funkcjonowanie. - Jest tu inaczej niż w Monachium. Moje dzieci noszą normalne ubrania, jak każde inne dziecko, idą na lody, a jak są niegrzeczne, to lodów nie dostają, chodzą na plażę, bawią się, mogą po prostu przeżywać swoje dzieciństwo. Nie ma wokół nas aż takiej otoczki. I cieszę się bardzo z tego - powiedziała.

Anna Lewandowska promuje obecnie projekt "Active8 with Ann". Ma on na celu zaangażowanie młodych ludzi we wdrażanie własnych inicjatyw społecznych i pokazanie im, że też mogą mieć siłę sprawczą.