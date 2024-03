Wyjątkowy wydarzenie w karierze Lewandowskiego. Polak zdradza kulisy

Robert Lewandowski jako kapitan reprezentacji Polski tradycyjnie wyprowadza zespół na każdy mecz. Nie inaczej było w czwartkowym spotkaniu z Estonią (5:1), choć tym razem okoliczności były dla niego wyjątkowe. To za sprawą tego, kto towarzyszył mu przy wychodzeniu na murawę.

Robert Lewandowski wyjaśnił, dlaczego córka wyszła z nim na murawę. "W ten sposób się przełamała"

U boku napastnika była jego starsza córka Klara, która nigdy wcześniej nie była w takiej sytuacji. W pomeczowym wywiadzie dla TVP Sport piłkarz FC Barcelony wyjaśnił, kto wyszedł z tą inicjatywą. - To był nasz wspólny, mój i Ani pomysł - wyjawił.

Następnie Lewandowski zdradził, jaka była reakcja jego córki. - Klara bardzo się denerwowała. Ona jest emocjonalna i stresuje się wieloma rzeczami, więc w ten sposób się przełamała. Dla mnie, dla nas, to było wyjątkowe uczucie. Dla Klary oczywiście też - powiedział.

Robert Lewandowski poruszony. "To są pamiątki na całe życie"

35-latek nie ukrywał, że w ten sposób zrealizował jeden ze swoich celów. Zwłaszcza że rodzina jest dla niego bardzo ważna. - Jest to coś fantastycznego, kiedy dzieci mogą towarzyszyć ci w całej karierze i być razem z tobą. To zawsze było moje marzenie, wyjść na spotkanie z córką albo z córkami. Może przed nami kolejny krok? To są rzeczy, które są super i jako ojciec jestem dumny. Bardzo się cieszę, bo zdajemy sobie sprawę, że tych momentów może już wiele nie być, a takie okazje to są pamiątki na całe życie. Na pewno będziemy to wspominali przez wiele kolejnych lat i zostanie to z nami na zawsze - podsumował.

Wyjątkowy moment z córką sprawił, że napastnik jeszcze lepiej zapamięta to spotkanie. Sam spisał się w nim bardzo przyzwoicie. "Starał się pomóc kolegom w rozegraniu przed polem karnym. Dynamizował akcję, grając na jeden kontakt, niektóre sytuacje stworzył sobie sam. W całym meczu oddał trzy celne, dwa niecelne i trzy zablokowane strzały. Do bramki nic nie wpadło, ale kapitan kadry zanotował asystę przy trzecim golu reprezentacji - wyłożył piłkę przed pole karne Piotrowskiemu, który oddał celny strzał" - tak podsumował jego występ Kacper Sosnowski ze Sport.pl i przyznał mu notę 4 (w skali 1-6).