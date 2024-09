Włosi napisali o Zielińskim. I to jak! Kapitalne wieści

Choć za nami już trzy kolejki włoskiej Serie A, pomocnik reprezentacji Polski Piotr Zieliński nadal czeka na debiut w Interze Mediolan. Naszemu rodakowi walki o skład nie ułatwiła kontuzja w trakcie przygotowań, a środek pola to też piekielnie mocno obsadzona pozycja w zespole Simone Inzaghiego. Mimo to "La Gazzetta dello Sport" wciąż mocno wierzy w udaną przygodę Zielińskiego z Interem i zalicza go do grona najlepszych transferów minionego lata.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl