Żenada. PZPN podjął decyzję ws. skandalu w Lęborku

Kilka dni temu piłkarską Polskę oburzyło zachowanie kiboli Pogoni Lębork, którzy zaatakowali skromną grupę fanów Jaguara Gdańsk na meczu 4. Ligi grupy pomorskiej. Wśród poszkodowanych były osoby niepełnosprawne oraz prezes Jaguara, skradziono kibcowskie szaliki i klubowe flagi, interweniowała polcija. Sprawa dotarła do PZPN, który wszczął postępowanie. Zapadły już konkretne decyzje. Co może dziwić, to kary są zaskakująco łagodne, wręcz kompromitujące dla związku.

