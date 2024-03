Xavi zadecydował ws. Lewandowskiego. Oto skład na hit!

Po fatalnym początku roku, kiedy FC Barcelona przegrała finał Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (0:1), odpadła z rozgrywek Pucharu Króla i poniosła bolesną porażkę z Villarrealem (3:5), wreszcie wróciła do optymalnej formy. Piłkarze Xaviego od dziewięciu spotkań są niepokonani i chcą podtrzymać świetną passę. We wtorek potwierdzili formę w rewanżowym meczu 1/8 finału LM z SSC Napoli (3:1), a teraz będą mieli okazję, aby awansować na pozycję wicelidera w rozgrywkach ligowych.

Oto skład FC Barcelony na mecz z Atletico Madryt. Wiemy, co z Lewandowskim

FC Barcelona zmierzy się w niedzielę z Atletico Madryt i niewątpliwie będzie to jedno z najważniejszych starć sezonu. Mistrzowie Hiszpanii zajmują przecież trzecią lokatę w ligowej tabeli (61 pkt), podczas gdy ich rywale są na piątym miejscu (55 pkt). Po raz ostatni przegrali z Atletico niespełna cztery lata temu, co może być dla nich dodatkowym atutem.

Właśnie ogłoszono podstawowy skład, na jaki zdecydował się postawić w tym meczu szkoleniowiec Xavi. Nie ma zbyt dużej liczby zmian w porównaniu z wtorkowym starciem z SSC Napoli. Na lewej obronie Joao Cancelo zastąpi 17-letni Hector Fort, a w linii pomocy obok Andreasa Christensena zobaczymy Ilkaya Guendogana oraz Sergiego Roberto. Potwierdziły się również zapowiedzi hiszpańskich mediów co do Roberta Lewandowskiego, który rozpocznie to starcie od pierwszej minuty, a pomagać mu będą w ataku Joao Felix oraz Raphinha.

Tuż przed rozpoczęciem meczu Andreas Christensen poczuł dyskomfort na rozgrzewce, w związku czym sztab szkoleniowy musiał dokonać roszady. Od pierwszej minuty na placu gry zameldował się za to Fermin Lopez.

Skład FC Barcelony na mecz z Atletico Madryt:

Ter Stegen - Kounde, Araujo, Cubarsi, Fort - Fermin Lopez, Sergi Roberto, Guendogan - Joao Felix, Raphinha, Lewandowski;

Spotkanie pomiędzy Atletico Madryt a FC Barceloną rozpocznie się o godz. 21:00. Transmisja będzie dostępna na Eleven Sports. Relacja na żywo także na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.