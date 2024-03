Wielkie derby Śląska przerodziły się w wielkie straty Śląskiego. Gruby skandal!

Ponad 38 tysięcy kibiców oglądało sobotnie derby Śląska, rozgrywane na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ruch Chorzów przegrał z Górnikiem Zabrze 1:2 (0:1). Gole dla zwycięzców zdobyli: Adrian Kapralik (45.+4) oraz Japończyk Soichiro Kozuki (81.), a dla przegranych Węgier Soma Novothny (86.).

Skandal na derbach: Ruch - Górnik. Wielkie straty

Niestety sporo po zakończeniu spotkania mówi się nie o wydarzeniach na boisku i grze obu drużyn, ale o tym, co działo się na trybunach.

- W czasie spotkania doszło do skandalicznych wydarzeń. Kibice z Zabrza zdemolowali część Stadionu Śląskiego, którą zajmowali. Zniszczone zostały wszystkie pomieszczenia w okolicach sektoru gości, w tym serwerownia - informuje "Dziennik Zachodni".

Cytuje też słowa pracownika Stadionu Śląskiego. - To było celowe działanie, niszczono metodycznie wszystko, co stało na drodze. Kopniakami wyłamywano drzwi, także tez metalowe, bez klamek, prowadzące do serwerowni.

Klasy nie zachowali też kibice Ruchu. Próbowali przedostać się do sektora gości i starli się z ochroną. Zrobili sporo zniszczeń w łazienkach.

Wstępne straty na Stadionie Śląskim oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. Stadion Śląski wydał już oświadczenie w tej sprawie.

- Z pewnością było to piłkarskie święto, jednak niestety oględziny dokonane po meczu przez organizatora - Klub Ruch Chorzów oraz pracowników Stadionu wykazały znaczne zniszczenia w sektorze gości. Zdewastowane zostały toalety, w których wyrywano drzwi, kabiny WC, grzejniki, kafelki ze ścian. Wyłamane zostało też wejście do znajdującej się na terenie sektora gości serwerowni, gdzie zastały powyrywane kable i zniszczony tworzący ją sprzęt. Obecnie trwa szczegółowa weryfikacja i szacowanie strat - czytamy w nim.

Do skandalu odniósł się też już Ruch Chorzów.

- Już wstępne oględziny dokonane krótko po meczu przez Klub i Zarządcę Obiektu wykazały znaczne zniszczenia w sektorze gości. Trwa szacowanie strat, ale już teraz pewne jest, iż będą to niebagatelne kwoty, których pokrycia będziemy oczekiwać od sprawców jako organizator imprezy masowej, zgodnie z literami prawa powszechnego i związkowego - czytamy. Całe oświadczenie można przeczytać tutaj.

Ruch Chorzów z 18 punktami po 25 spotkaniach jest na przedostatnim miejscu w tabeli. Natomiast Górnik Zabrze z 39 punktami zajmuje szóstą pozycję.