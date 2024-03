Borek przekazał nowe informacje ws. Dawidowicza. Jest decyzja ws. kadry

Paweł Dawidowicz jest na co dzień kapitanem i podstawowym zawodnikiem Hellasu Werona. W tym sezonie uzbierał dla niego 22 mecze, w których zdobył jedną bramkę. Ostatnie lata były dla niego jednak wyjątkowo nieudane, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Kiedy selekcjonerem był Paulo Sousa, 28-latek nie musiał martwić się o wyjściowy skład. Po odejściu Portugalczyka miał jednak dużo problemów zdrowotnych, a Fernando Santos po prostu nie był jego zwolennikiem. Gdy stanowisko przejął Michał Probierz, wydawało się, że chętnie sięgnie po "starego znajomego" z Lechii Gdańsk.

Dawidowicz opuścił jednak zarówno październikowe, jak i listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski przez urazy mięśniowe i zabrakło go w kluczowych starciach el. Euro 2024. Bardzo szybko wrócił do pełni zdrowia i zaczął znów imponować w barwach Hellasu. Wszyscy byli zatem przekonani, że nic nie stanie na przeszkodzie do jego przyjazdu na marcowe zgrupowanie przed barażami, zwłaszcza że Probierz umieścił go na liście powołanych. Okazało się jednak inaczej.

Mateusz Borek przekazał nowe informacje ws. Dawidowicza. Wiemy, co zamierza

28-latek wybiegł w niedzielę w podstawowym składzie swojej drużyny w spotkaniu z AC Milanem. Niestety, w 57. minucie źle stanął i wykrzywił nienaturalnie stopę. Sztab podjął zatem błyskawicznie decyzję, aby ściągnąć go z boiska. Kiedy opuszczał plac gry, widać było, że wyraźnie kuleje. - O Matko Boska - zareagował komentator Dominik Guziak.

Polscy fani zapewne zamarli, natomiast dziennikarz Mateusz Borek przekazał niedawno, że uraz Dawidowicza nie jest tak poważny, jak się pierwotnie wydawało. "Okazuje się, że tylko lekko podkręcił staw" - napisał na kanalsportowy.pl. Dodatkowo zdradził to, na co wszyscy kibice czekali. "Mimo tego zamierza stawić się na zgrupowaniu reprezentacji przed barażami o Euro 2024" - dodał.

Na ten moment żadnej informacji nie podał Hellas, który finalnie przegrał w niedzielę z AC Milanem 1:3. Poza Dawidowiczem kibice mogli zobaczyć na murawie innego naszego reprezentanta Karola Świderskiego, który w 57. minucie zmienił Michaela Folorunsho.

Reprezentacja Polski najbliższy mecz rozegra już w czwartek. Tego dnia, o godzinie 20:45, zmierzy się na Stadionie Narodowym w Warszawie z Estonią w półfinale baraży o udział w mistrzostwach Europy. W przypadku zwycięstwa będzie ją czekać decydujące starcie z Walią lub Finlandią.