Sceny w Ekstraklasie. Było już 2:0. Wtedy wkroczył Grosicki [WIDEO]

Pogoń Szczecin uniknęła sporej wpadki w spotkaniu z 15. w tabeli Koroną. Wyjazd do Kielc mógł skończyć się sensacyjną porażką, ale w porę zareagował Kamil Grosicki. Reprezentant Polski dał sygnał do odrabiania start z rzutu karnego, a potem uczestniczył w akcji wyrównującej. Mecz ostatecznie skończył się wynikiem 2:2 i podziałem punktów.

Ależ pierwsza połowa Korony. Mogła sprawić sensację. Genialna akcja skrzydłowych

Korona zaskoczyła już w pierwszej połowie. Piłkarze Kamila Kuzery rzadziej byli przy piłce, ale potrafili wyprowadzać groźne kontry i łatwiej dochodzili do sytuacji strzeleckich. Już w 18. minucie do siatki Pogoni trafił Dawid Błanik, ale sędzia dopatrzył się spalonego i bramkę anulował. Nie minęły cztery minuty, a gospodarze dopięli swego. Dośrodkowanie z rzutu rożnego posłał Marcel Pięczek, a z niewielkiej odległości piłkę do bramki skierował zupełnie niepilnowany Nono.

Pogoń chciała odpowiedzieć, ale najlepszą okazję zmarnował Vahan Biczachczjan. Piłkę do Ormianina zgrał w polu karnym Gamboa. Pomocnik miał dużo miejsca, a strzelił tuż obok bliższego słupka Dziekońskiego. Pod koniec pierwszej części kielczanie podwyższyli swoje prowadzenie po fantastycznej akcji dwóch skrzydłowych. Tomasz Podgórski po długim rajdzie krótko odegrał do ustawionego w sensatce Błanika, a ten z pierwszej piłki podał pod końcową linię. Podgórki dopadł do futbolówki, w mistrzowski sposób zwiódł Wahlqvista i oddał z powrotem do Błanika. 26-latek przyjął i momentalnie złożył się do strzału. Piłka przeleciała między nogami Valentina Cojocaru, wpadła do siatki i do przerwy było 2:0.

Pogoń odrobiła starty. Grosicki znów błysnął

Po zmianie stron Pogoń zabrała się do odrabiania strat. Podanie na skraju pola karnego otrzymał Wahlqvist, dopadł do niego Pięczek i nieszczęśliwie zagrał piłkę ręką. Sędzia po długiej analizie VAR w końcu podyktował rzut karny. Do jedenastki podszedł Kamil Grosicki, precyzyjnie uderzył w dolny róg i mimo że Dziekoński wyczuł jego intencje, zrobiło się 2:1.

Korona szybko mogła odpowiedzieć. Stuprocentową sytuację sam na sam z Cojocaru po pięknej kontrze i ograniu Zecha miał Szykauka, tyle że przymierzył wprost bramkarza. Po nieco ponad godzinie niezłą próbę z dystansu zaryzykował Jacek Podgórski, ale chybił. Niedługo później w 67. minucie nieskuteczność Korony została ukarana. Ostrą piłkę w pole karne zagrał Grosicki. Tę wybili stoperzy, ale tak nieszczęśliwie, że dopadł do niej wprowadzony z ławki Alexander Gorgon, który potężnie huknął z woleja w samo okienko.

W końcówce dogodnych sytuacji było już niewiele. W ostatniej minucie podstawowego czasu blisko bramki na 3:2 był Adrian Dalmau. Wpadł w pole, zwiódł Leo Borgesa, ale uderzył tylko w słupek. Remis 2:2 sprawia, że Korona o włos utrzymała miejsce tuż nad strefą spadkową. Z dorobkiem 24 punktów wyprzedza Puszczę Niepołomice tylko stosunkiem bramek. Pogoń ma 41 punktów i zajmuje piątą pozycję.