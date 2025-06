O 20:00 oficjalnie potwierdzili największy transfer lata! 150 milionów

Florian Wirtz od dawna był na radarze największych klubów świata. Spekulowało się o jego możliwym transferze do Manchesteru City, Realu Madryt, Bayernu Monachium czy Liverpoolu i to ten ostatni klub wyrastał na zdecydowanego faworyta tego wyścigu. Aż wreszcie dotarliśmy do mety.

Florian Wirtz oficjalnie dołącza do Liverpoolu. Media: Jeden z największych transferów w historii

W piątek o 20:00 mistrzowie Anglii wydali komunikat dotyczący reprezentanta Niemiec. "Liverpool FC osiągnął porozumienie w sprawie transferu Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen. 22-letni rozgrywający podpisał długoterminowy kontrakt z The Reds po uzgodnieniu warunków indywidualnych i pomyślnym przejściu badań lekarskich" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Nieoficjalnie wiadomo, ile Liverpool zapłacił za Wirtza. Serwis The Athletic ustalił, że cena to 100 mln funtów, czyli przy obecnym kursie 117,2 mln euro - zatem byłaby to 10. najwyższa transakcja w historii piłki nożnej i rekordowa dla 20-krotnych mistrzów Anglii. Do tego dochodzi 16 mln funtów (18,68 mln euro) zapisane w bonusach.

Florian Wirtz przemówił po transferze do Liverpoolu. "Czekałem na to długo"

22-latek zabrał głos po hitowym transferze. - Czuję się bardzo szczęśliwy i bardzo dumny. W końcu wszystko jest gotowe, a ja czekałem na to długo - jestem naprawdę szczęśliwy. Jestem naprawdę podekscytowany, że czeka mnie nowa przygoda. To również było dla mnie ważne: chciałem czegoś zupełnie nowego, opuścić Bundesligę i dołączyć do Premier League - powiedział oficjalnej stronie klubu.

- Zobaczę, jak tam sobie poradzę. Mam nadzieję, że dam z siebie wszystko. Rozmawiałem też z kilkoma zawodnikami, którzy tu grali i powiedzieli mi, że jest to idealne miejsce dla mnie i każde boisko jest idealne, można cieszyć się każdym meczem. Naprawdę nie mogę się doczekać, aż zagram w moim pierwszym meczu - dodał.

Niemiec jasno określił też cele w nowym klubie. - Chciałbym wygrywać wszystko co roku! Przede wszystkim musimy wykonać swoją pracę, ja muszę wykonać swoją pracę. Chcemy odnosić sukcesy. W zeszłym sezonie wygrali Premier League, więc moim celem na pewno jest ponowne wygranie ligi, a także zajście dalej w Lidze Mistrzów. Jestem naprawdę ambitny - oznajmił.

Florian Wirtz występował w Bayerze Leverkusen w latach 2020-2025 i tam zbudował swoją reputację. W 197 meczach zdobył 56 bramek i zanotował 65 asyst, zdobył mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Niemiec. Ponadto we wrześniu 2021 r. zadebiutował w niemieckiej kadrze, dla której dotychczas zagrał 31-krotnie (siedem goli, siedem asyst).